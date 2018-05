La tente Trappeur, confort ultime du prêt-à-camper

Depuis quelques années, on parle beaucoup de glamping pour désigner le prêt-à-camper chic et pratique.

Si les tentes tout équipées à louer sont déjà plus confortables, ce n’est pas tout le monde qui veut marcher jusqu’à un bloc sanitaire pour un besoin urgent ou pour prendre une douche.

photo courtoisie Huttopia

Huttopia Sutton

Mais dans le cas de la tente Trappeur au site Huttopia Sutton dans les Cantons-de-l’Est, on peut vraiment parler de confort ultime, car elle est équipée d’une salle de bain comprenant toilette, douche et lavabo. L’entreprise Huttopia, fondée à Lyon en 1999, aurait-elle flairé ce besoin de confort de plus en plus grand ?

Chez nous, les tentes Huttopia se sont graduellement implantées dans les parcs nationaux du Québec durant la dernière décennie. Mais aucun modèle n’a atteint le niveau de confort de la Trappeur, introduite à Sutton il y a deux ans. Il y en a 20 sur le site, en plus de 40 unités de la Canadienne et de 20 unités de la Bonaventure.

photo courtoisie Christian Lévesque

Super équipée

La fameuse salle de bain a l’avantage de séparer la chambre des parents de celle des enfants dotée de trois lits. Pas besoin de sac de couchage, la literie est fournie.

On trouve aussi un coin-cuisine meublé, avec petit frigo, réchaud et vaisselle. Un poêle à bois apporte ambiance et chaleur lors des nuits fraîches. Une multiprise permet de charger notre téléphone.

Plusieurs choix

Les autres modèles Huttopia disposent du même confort de base. Si vous ne voulez pas payer un peu plus cher pour la Trappeur à cause de la salle de bain, les coûts reviennent à environ 30 $ de moins par jour pour la Canadienne (5 places). Il demeure alors utile d’apporter une toilette portative. La Bonaventure pour deux personnes se loue pour presque moitié prix que la Trappeur. À vous de juger.

En bref

Tarif : de 130 $ à 195 $ par jour

Sentiers, piscine chauffée, vélo de montagne (à louer), activités pour enfants

Services : salle commune, petit resto

www.huttopia.com

