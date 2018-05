Le Festival de Cannes est-il sur son déclin ?

Le plus grand festival de cinéma au monde est-il sur la pente descendante ? C’est du moins ce que croit la presse américaine, qui juge que Cannes avait beaucoup moins à offrir en 2018 que par les années passées.

Moins de stars, de partys et de panneaux publicitaires sur la Croisette, un seul blockbuster américain à l’affiche et aucun stunt publicitaire significatif des grands studios : dans un article intitulé Cannes : 5 signes d’un festival en déclin, l’influent The Hollywood Reporter a sonné l’alarme. L’ambiance n’était plus à la fête comme avant au cours des deux dernières semaines.

Parce qu’il est présenté tôt dans l’année, le Festival de Cannes échappe de plus en plus de titres prometteurs au profit des grands festivals d’automne – Toronto, Venise, Telluride –, considérés par les studios comme la rampe de lancement des campagnes aux Oscars.

Stratégie à revoir

Pour ramener des films qui font l’événement dans le giron cannois, un changement de stratégie est nécessaire, avance Variety, l’autre grande publication spécialisée à Hollywood.

« Cannes va devoir faire quelque chose qu’elle avait pris l’habitude de ne pas faire : courtiser les studios comme si son existence en dépendait », indique Variety.

Ainsi, souligne-t-on, le festival devrait tout mettre en œuvre en 2019 pour obtenir la première mondiale de Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino.