Le groupe Nourcy doit 1,6 M$ à ses créanciers

Le groupe Nourcy devra trouver un terrain d’entente avec plus de 130 créanciers à qui il doit 1,6 million $ s’il souhaite se sortir de ses difficultés financières.

L’entreprise a notamment accumulé une dette de 37 000 $ auprès de Revenu Québec pour des montants impayés sur la taxe de vente, selon les documents déposés par le syndic Raymond Chabot dans la foulée des démarches du groupe Nourcy pour se placer sous la protection de la Loi sur la faillite.

C’est sans compter la somme de près de 500 000 $ qu’il doit à deux créanciers garantis, soit la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg (399 336 $) et Capital Transit inc. (98 000 $).

Plan de relance

La liste des créanciers non garantis s’élève pour sa part à 127. L’entreprise détenue par l’homme d’affaires Michel Bellavance doit par exemple 10 000 $ à la Ferme des Quatre-Temps, ou encore 13 079 $ à La Brasserie Labatt.

Le groupe qui se spécialise dans les services alimentaires annonçait le 9 mai dernier qu’il se plaçait à l’abri de ses créanciers pour lui permettre de travailler sur un plan de restructuration financière et opérationnelle.

Quelques jours plus tôt, il avait reconnu éprouver des difficultés financières, citant « la situation économique difficile en affaires, et particulièrement en restauration, de même qu’une expansion probablement trop rapide de l’entreprise qui a nécessité beaucoup d’investissements en peu de temps ».

Nourcy a toujours l’intention de présenter ce plan et de se relever de ses difficultés, a affirmé au Journal la firme Brouillard, responsable de ses communications. Une assemblée des créanciers sera annoncée « en temps opportun », a-t-on fait savoir.

Village Vacances Valcartier

En attendant, presque tous les secteurs d’activités de Nourcy sont en veilleuse. Ses comptoirs, de même que son service de traiteur, sont à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. L’entreprise a aussi fait une croix sur son restaurant à l’aéroport de Québec, repris depuis par Origine café-traiteur.

Seuls intouchables : les points de service au Village Vacances Valcartier. Le groupe Nourcy y occupe la majorité des aires de restauration depuis 2017.

« Je peux vous assurer que tous les points de service [de Nourcy] sont fonctionnels. La qualité et le service sont à la hauteur des standards que l’on a toujours eus à Valcartier. On est fiers de ça et on va continuer à offrir ces standards », a affirmé Sylvain Lauzon, vice-président principal et chef de l’exploitation au Groupe Calypso-Valcartier.

M. Lauzon n’a pas voulu préciser si le VVV a dû venir en aide financièrement au groupe Nourcy pour assurer une continuité des services. « Nourcy est un partenaire, il n’a pas l’ensemble des opérations alimentaires à Valcartier », a-t-il rappelé.

