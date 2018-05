Le multiculturalisme et le Parti conservateur du Canada

J’ai écrit la semaine dernière un texte consacré à la soi-disant « ouverture au Québec » du Parti conservateur du Canada. Un des commentaires que je voyais passer assez souvent était « oui, mais Andrew Scheer ne sera pas pire que Justin Trudeau sur le multiculturalisme. » Après quelques échanges, il était évident qu’il y avait une grande confusion entre multiculturalisme et immigration. Ces amoureux du Parti conservateur l’étaient surtout en se disant qu’il ferait entrer moins d’immigrants s’il était au pouvoir.

Or, le multiculturalisme est un principe et un système de gestion de la diversité, qui n’est nullement lié à l’origine de nos compatriotes. On peut donc parfaitement s’opposer au multiculturalisme tout en étant favorable à ce que des gens en provenance de tous les pays se côtoient au sein d’une même nation. Par souci de rigueur, notons au passage que le Parti conservateur au pouvoir a élevé les seuils migratoires, et qu’il faisait de la séduction des communautés traditionalistes issues de la banlieue de Toronto un élément central à sa stratégie électorale.

Le multiculturalisme, disions-nous, est un système. Grosso modo, il postule qu’il n’y a pas une seule nation, mais un ensemble d’individus et de communautés appelées à affirmer leurs particularités, quitte à ce que chacun reste dans son coin et n’ait pas besoin de côtoyer les autres. Des millions de gens qui cherchent leur intérêt sans avoir besoin de s’aimer ou de se parler, comme disait Milton Friedman. Le Québec, au contraire, a toujours tenté de construire un modèle où il y a un devoir d’intégration pour tous et toutes. Un modèle plus exigeant, mais où on veut véritablement faire société.

Et ce système est directement inscrit dans les structures canadiennes. En 1982, quand Pierre Eliott Trudeau a rapatrié la Constitution, le pouvoir des juges a été radicalement renforcé pour qu’ils aient à invalider toute loi (du fédéral ou d’une province) portant prétendument atteinte aux « droits individuels ». Une confiscation brutale de la démocratie. Si un gouvernement veut véritablement intégrer ses nouveaux arrivants en mettant en place certaines exigences, il y a de fortes chances qu’il se retrouve devant les tribunaux. La loi 101 a été littéralement passée à la moulinette suite aux jugements de la Cour suprême du Canada. Puis, en 1988, le parlement canadien a aussi adopté la Loi sur le multiculturalisme. Et savez-vous sous quel gouvernement cette loi a été adoptée ? Pas sous les libéraux, mais bien sous Brian Mulroney.

Le Canada n’est pas réformable et le multiculturalisme y est bétonné. C’est pourquoi le PCC, au pouvoir sous Stephen Harper, n’a jamais combattu le multiculturalisme, étant condamné à le suivre et l'appliquer. Ses efforts n’ont jamais outrepassé le domaine symbolique, faisant poser des portraits de la Reine ci et là, organisant quelques cérémonies militaires, ajoutant le mot « royale » dans l’appellation de la marine et de l’aviation canadiennes. Si Harper avait conservé le pouvoir, le party du 150e anniversaire du pays aurait aussi probablement été différent. Un bilan plutôt mince, vous en conviendrez.

Qui plus est, quand il s’agit de contrer la démocratie québécoise, le PCC trouve soudainement plusieurs vertus au multiculturalisme et au gouvernement des juges. En 2013, quand le gouvernement du Québec a avancé son fameux projet de charte l’affichage des signes religieux ostentatoires au sein de la fonction publique, le gouvernement Harper s’était engagé à agir pour la contrer. Peu importe ce qu’on pense de feue la charte, peut-on au moins s’entendre sur le fait que ça doit se décider entre Québécois ? Pas selon les conservateurs. Quand on constate que le PCC a voulu faire de l’assermentation en niqab un thème de campagne en 2015, on perçoit à quel point son opposition électoraliste au multiculturalisme est vouée à l’impuissance.

Au chapitre du multiculturalisme, pour le Parti conservateur au pouvoir, les bottines n’ont jamais suivi les babines. Auraient-ils eu la plus grande volonté du monde qu’ils auraient encore à obéir au vrai gouvernement au Canada, celui des juges. Pour sortir du multiculturalisme, il ne faut pas changer de gouvernement, mais changer de pays.