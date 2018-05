Les Braves muselés par le lanceur canadien Nick Pivetta

Le lanceur Nick Pivetta n’a accordé aucun point en sept manches sur la butte pour les Phillies dans une victoire de 3-0 contre les Braves d’Atlanta, lundi à Philadelphie.

Pivetta (4-2), un droitier de 25 ans, n’a concédé que quatre coups sûrs et un but sur balles pendant la rencontre. Il a aussi retiré sept frappeurs sur des prises. Sa performance est d’autant plus impressionnante considérant que les Braves avaient la troisième attaque la plus productive du baseball majeur, derrière les Yankees de New York et les Red Sox de Boston, avec 243 points avant les matchs de lundi.

Son vis-à-vis, Mike Foltynewicz (3-3), s’est lui aussi bien débrouillé en ne permettant qu’un point et six frappes en lieu sûr en six tours au bâton.

Nick Williams a ouvert le pointage en quatrième manche avec une claque en solo. En septième, Aaron Altherr a frappé son cinquième circuit de la saison alors que Scott Kingery était sur les sentiers.