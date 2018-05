Les Jets ont beaucoup appris, selon Paul Stastny

Acquis par les Jets de Winnipeg tard en saison régulière, l’attaquant Paul Stastny croit que ceux-ci sauront tirer des leçons de leur élimination en finale de l’Association de l’Ouest et feront parler encore plus leur talent au cours des prochaines campagnes.

Plusieurs observateurs voyaient la formation manitobaine accéder au tour ultime après avoir renversé les Predators de Nashville en demi-finale de l’Ouest. Cependant, c’était sans compter sur les surprenants Golden Knights de Vegas qui ont cloué au sol la troupe de l’entraîneur-chef Paul Maurice, n’ayant besoin que de cinq matchs pour sceller son sort.

En dépit de la fin décevante, les Jets peuvent espérer mieux l’an prochain, surtout avec la présence possible des Stastny – qui devra signer toutefois un nouveau contrat cet été –, Patrik Laine, Mark Scheifele et Blake Wheeler.

«Qui sait?, a répondu Stastny au quotidien Winnipeg Sun quand il fut interrogé sur le potentiel de l’équipe de remporter un championnat. C’est un processus d’apprentissage. En séries, vous avez besoin de tout le monde et parfois, les choses ne vont pas dans le bon sens et vous commencez à compter uniquement sur vous-même. Néanmoins, il faut rester compétitif et ne pas regarder ce qui s’est passé avant. Il importe de prendre une partie à la fois, car chaque personne au sein de ce club a énormément de valeur.»

«Donc, ça fait partie des expériences douloureuses à vivre.»

Prêt à rester

Le joueur d’avant se dit prêt à demeurer avec l’organisation, d’autant plus que les Jets devraient exceller à nouveau en 2018-2019. Lors de la plus récente saison, ils ont terminé au deuxième rang du classement général de la Ligue nationale avec 114 points.

«Il y a plusieurs bons hockeyeurs ici, un bon mélange de vétérans, de jeunes, de joueurs habiles, d'athlètes travaillants, de marqueurs, de fabricants de jeux et de spécialistes de l’échec-avant, a-t-il déclaré. De ce que j’ai vu, avec Wheeler et Scheifele, ils seront bons pour longtemps.»

«Je ne regrette pas d’être venu ici», a également mentionné celui qui avait levé sa clause de non-échange pour valider la transaction le faisant passer des Blues de St. Louis aux Jets. «Personne ici n’a omis de se sacrifier et chaque gars a tout laissé sur la glace. Nous sommes fiers de cela.»