Question sur la vie éternelle

L’idée de la possibilité d’avoir une vie éternelle après la mort m’a toujours obsédée, tellement je la trouve troublante et surtout invraisemblable. Si j’avais la possibilité de rencontrer un théologien, je lui poserais la colle suivante pour voir comment il pourrait s’en sortir : un homme meurt à 25 ans alors qu’il a une fillette de six mois. Si sa fille meurt à 85 ans et que, puisqu’elle est aussi croyante, ils se retrouvent ensemble au ciel, ils auront quel âge ? Ils auront quoi, comme sujets de conversation, en ayant eu des vies aussi différentes et en étant décédés avec un aussi grand écart d’âge ?

Ne trouvez-vous pas cette situation troublante ? D’autant plus troublante qu’elle est complètement absurde à mes yeux. Et de toute façon, si vous voulez mon avis de non-croyant, si l’au-delà a été organisé par le même supposé créateur qui a organisé le monde ici-bas, je ne tiens surtout pas à y aller !

R Le G

Je ne suis pas théologienne, mais je puis vous dire que ceux qui croient à la vie éternelle savent aussi que seule notre âme se retrouvera au ciel et que comme l’âme n’a pas d’âge, la communication se fera aisément entre ces deux personnes. Quant à votre ultime conclusion, je vous dirais que nonobstant le rôle du créateur, si jamais il y en a eu un, tout le monde sait qu’ici bas, le bien et le mal se côtoient une fois l’homme livré à lui-même.