Réaliser une mission impossible

« Bonjour, M. Phelps... »

Vous vous souvenez de cette phrase que l’on entendait à chaque fois que l’on confiait une mission, que l’on disait impossible, à un groupe audacieux, soucieux des petits détails et charrié par le goût de l’invincibilité.

Ça ressemble aux Golden Knights de Vegas, n’est-ce pas ? Ils ont accepté cette mission dans un contexte bien particulier. Quelques jours avant leurs premières actions, 58 personnes perdaient la vie non loin de leur amphithéâtre.

Il fut une époque où Monsieur Phelps était Peter Graves. De nos jours, c’est un rôle que joue, avec brio, Tom Cruise.

Et, dans la réalité du sport professionnel, on a trouvé un casting composé de patineurs rejetés par les autres formations de la ligue. M. Phelps, c’est George McPhee, mais le chef de la mission, c’est Gerard Gallant.

« Dans la Ligue nationale, il y a 31 équipes avec celle que vous allez composer. Votre mission, si évidemment vous l’acceptez, sera de jouer les trouble-fête. Non, pardon, ce sera de démontrer que vous êtes la meilleure formation de la ligue. Il s’agit de votre première mission du genre, je le sais, mais vous devez défier la logique, aller au-delà des traditions, et, surtout, jeter par-dessus bord tous les paris qui vous confinent au dernier rang de cette gigantesque entreprise, dirigée par Gary Bettman... »

Mission accomplie

Hier, à Winnipeg, les Golden Knights de Vegas ont effectivement réalisé l’impossible.

Ils seront au rendez-vous du printemps avec un groupe recruté à gauche et à droite, plusieurs patineurs ayant été rejetés par des employeurs qui n’avaient plus aucune confiance en leurs moyens. Ils ont accepté les décisions, sans élever le ton, mais avaient-ils les arguments pour le faire ? Non.

Le seul moyen c’était de sauter sur la patinoire, de lutter avec l’énergie du désespoir, et de prouver qu’on peut parfois réaliser des exploits tirant de la science-fiction.

Hollywood n’a jamais rêvé d’un tel scénario.

Gallant et sa bande ont concocté un plan en béton. Ils n’ont négligé aucun petit détail de la mission. Ils ont accepté d’exécuter le plan avec plusieurs surprises. Ils se sont dirigés vers l’inconnu, dans la plus grande obscurité, sans point de référence sur des événements de cette ampleur.

« On va tenter notre chance, pourquoi pas ? J’ai trouvé un homme pour mener cette aventure avec doigté, avec enthousiasme et surtout avec cette grande qualité qu’ont les leaders : garder la troupe unie. Marc-André Fleury a toutes les qualités requises pour réussir cette mission », s’est dit Gallant.

Trente autres équipes stupéfaites

Depuis octobre, les Golden Knights avancent à la grande stupéfaction de tous les observateurs... mais surtout des 30 autres formations de la ligue.

Plusieurs cibles ont été touchées, je pense à certains directeurs généraux qui, aujourd’hui, ont des explications à fournir à leurs propriétaires.

Chuck Fletcher a déjà perdu son emploi. Au Minnesota, on se demande encore comment a-t-on pu laisser filer deux joueurs comme Houla et Tuch ?

À Washington, croyez-vous que les Capitals accueilleraient Nate Schmidt à bras ouverts pour éviter l’élimination face au Lightning ? En Floride, on paie le gros prix pour des gens comme Tom Lowe, qui a licencié Gallant, et pour Dale Tallon, qui a échangé Riley Smith et laissé Jonathan Marchessault libre comme le vent.

Peu importe le résultat de la série finale... les Golden Knights auront rempli leur mission.

« Évidemment, si vous et vos collègues échouez, le département de l’état niera toute forme d’association avec votre groupe... »

Pour l’instant, le message final n’a toujours pas été entendu.

Ce genre de mission, les Golden Knights y ont pris goût. Ils s’y plaisent, ils s’amusent comme larrons en foire. Ils prennent leur vengeance.