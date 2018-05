Voici un endroit parfait où emmener vos amis qui tripent sur le camping

Que diriez-vous de passer quelques jours avec vos ami(e)s en camping sur une petite île déserte?

Au cœur des Laurentides, le parc régional du Poisson Blanc vous permet de faire du camping sauvage au beau milieu du réservoir du Poisson Blanc, un grand lac de 85 km2 parsemé d’une centaine d’îles.

Une publication partagée par Parc régional du Poisson Blanc (@parcpoissonblanc) le 16 Avril 2018 à 9 :01 PDT

Les emplacements pour camper sont situés sur des îlots ou des presqu'îles et ils sont accessibles uniquement en canot, en kayak ou en planche à pagaie (SUP).

Vous n’aurez pas de voisins!

Une publication partagée par Parc régional du Poisson Blanc (@parcpoissonblanc) le 19 Oct. 2017 à 4 :33 PDT

Certains des sites de camping offerts peuvent accueillir plus de 4 tentes, alors que d'autres sont réservés pour 1, 2 ou 3 habitations.

Une publication partagée par Parc régional du Poisson Blanc (@parcpoissonblanc) le 21 Mars 2018 à 4 :00 PDT

Durant la haute saison, les prix sont de 90 $ par nuit pour un site de 3 tentes ou encore 120 $ pour un site de 4 tentes et plus. Cela inclut la livraison d’un sac de bois sur votre île, mais pour le reste, vous devrez vous organiser!



Les sites étant sans services, vous devrez apporter votre eau (et vos autres liquides), votre nourriture, votre équipement et probablement quelques buches supplémentaires si vous comptez faire griller tout le sac de guimauves.

Une publication partagée par Parc régional du Poisson Blanc (@parcpoissonblanc) le 28 Août 2017 à 7 :39 PDT

Les canots, kayaks et planches à pagaie (SUP) peuvent être loués (en extra - $) directement sur place.

Une publication partagée par Parc régional du Poisson Blanc (@parcpoissonblanc) le 14 Mai 2018 à 8 :54 PDT

Le parc régional du Poisson Blanc, situé à Notre-Dame-du-Laus, propose aussi de la pêche, de la randonnée et des sites de camping sauvage (sans services) accessibles en voiture, au pied de la montagne du Diable.

Pour plus d’informations sur ce lieu, c’est par ici.

Et pour notre liste de beaux campings situés au bord de l’eau (dans laquelle on vous parle d’ailleurs du Poisson Blanc), c’est par là.

Vous êtes passionnés de voyage? Joignez-vous à nous sur Facebook pour en discuter et pour ne rien manquer de nos articles!