10 faux pas vestimentaires qui sont maintenant ultra-cool

Ces faux pas vestimentaires qui autrefois vous auraient valu une contravention de style sont non seulement aujourd’hui acceptés, mais s'avèrent être des appâts à likes sur Instagram.

Sans plus attendre, voici les 10 interdits mode que vous pouvez maintenant adopter en toute confiance (et confort)!

1. Les chaussettes blanches

Longtemps mal-aimées, les chaussettes blanches sont aujourd’hui prisées par les vedettes et les fashionistas.

Que vous les adoptiez dans le format court ou long, vos chaussettes blanches vous donneront le look «je ne me préoccupe pas de la mode, mais je suis à la mode» tant recherché.

2. Les bas dans les sandales

Fini le temps où l’on riait des bas dans les sandales! On copie le look traditionnellement réservé aux papas en sortant nos bas les plus cool.

Pourquoi ne pas essayer la tendance avec des talons hauts?

3. Avoir «de l’eau dans la cave»

Qui aurait cru qu'avoir des pantalons trop courts deviendrait ultra-tendance?

En enfilant notre jean, on roule une fois ou deux le bas, question de dévoiler nos chevilles et donner une petite twist cool à son look.

4. Porter plusieurs motifs

Si autrefois il était proscrit de mélanger l’imprimé à carreaux avec le rayé, par exemple, mélanger les motifs est aujourd’hui une des armes secrètes des looks des stars les plus en vogue.

Blake Lively qui ose la ceinture en léopard avec une robe fleurie nous donne envie d’ajouter un brin de folie à nos ensembles.

5. Le léopard

Plus de raisons de bouder le léopard: plusieurs stars l’ont déjà adopté, comme Marina Bastarache, Kylie Jenner et Gigi Hadid.

Il existe cependant des façons bien spécifiques de le porter pour éviter d’avoir l’air d’une matante.

6. Porter des vêtements trop grands

Celles qui détestent les vêtements trop ajustés pourront respirer, puisque porter des vêtements trop grands n’est officiellement plus un faux pas.

Au contraire, porter une veste, des pantalons ou un t-shirt oversized est hyper tendance.

Hailey Baldwin et Kendall Jenner, malgré leur taille fine, adoptent le jean très ample de manière très stylée.

7. Le sac banane

Non seulement le sac banane n’est plus un faux pas, mais il est même un des essentiels à avoir cet été durant les festivals ou tout simplement au quotidien.

Pratique et disponible en plusieurs tissus selon vos besoins, le sac banane est l'accessoire par excellence pour avoir un look de feu cet été.

8. La visière

Rappelant le look des joueuses de tennis et de golf, la visière a longtemps été considérée comme un accessoire mode dépassé.

Aujourd'hui, il est maintenant permis de porter ce chapeau, même si on ne s’appelle pas Eugenie Bouchard ou Serena Williams.

9. Le chapeau d’explorateur

Vous ne chassez pas les papillons? Ce n’est pas grave: la mode vous donne le droit de porter le bucket hat, le chapeau favori des stars les plus hot. Prenez exemple sur Bella Hadid, qui, comme le témoigne la photo ci-haut, le porte dans toutes sortes de situations.

10. Le tracksuit

Détrompez-vous, les tracksuits ne sont pas réservés qu'aux joueurs de hockey du sport-études.

Adidas a tout récemment sorti une collection de feu que les vedettes qui sont toujours les premières sur les tendances, comme Kendall Jenner et Hailey Baldwin, ont rapidement adoptée.

