MATHIEU, Nicole Langevin



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 17 mai 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Nicole Langevin, épouse de monsieur Jean Mathieu. Elle était la fille de feu monsieur Honoré Langevin et de feu madame Germaine Maheu. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 24 mai de 19h à 21h au centre commémoratifL'inhumation se fera au cimetière paroissial, rue du Fargy. Madame Langevin laisse dans le deuil son époux monsieur Jean Mathieu; sa fille Marie-Claude (Christian Trépanier); son frère André (Dominique Fortier); sa sœur Louise (feu Marc Gendron); ses beaux-frères: Laurent Lacasse (feu Huguette Langevin, Manon Chabot) et Yvon Tancrède; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Mathieu: Jacques (Jeannine Champagne), Rita (feu Paul-Eugène Laberge), Lise et Julienne Ouellet (feu Donat Mathieu); sa filleule Chantal Lacasse (Daniel Beaudoin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Un sincère remerciement aux membres du personnel du E-5000 et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca