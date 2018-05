Abus sexuels: des enseignants veulent la tête du président d’une université californienne

Quelque 200 enseignants d’USC ont demandé dans une lettre cinglante mardi la démission du président de l’université californienne à la suite du scandale sur les abus sexuels présumés de l’ex-gynécologue du campus, George Tyndall.

«Nous, les enseignants de l’université, écrivons pour exprimer notre outrage et déception à propos des preuves s’accumulant et illustrant l’échec du président (C. L. Max) Nikias à protéger les étudiantes, nos employés et nos collègues d’un harcèlement répété», écrivent-ils.

Pour eux, M. Nikias a «perdu l’autorité morale pour diriger l’université», d’après la lettre dont l’AFP a obtenu copie.

«Le président Nikias doit laisser la place à de nouveaux dirigeants pour prendre les mesures nécessaires afin de réparer les dégâts», ajoutent-ils, martelant que «l’administration de l’université a mal agi à chaque étape».

Au moins 200 étudiantes ont déjà appelé une ligne téléphonique spéciale pour apporter leur témoignage sur le docteur Tyndall, qui était le gynécologue à plein temps du centre médical d’USC jusqu’à ce qu’il soit écarté de son poste en 2016, puis limogé en 2017 au terme d’un accord amiable.

Déjà deux plaintes ont été déposées contre l’université, accusée de ne pas avoir protégé ses étudiantes et d’avoir tenté d’étouffer les agissements du praticien, contre qui les accusations remontent aux années 90.

Le docteur Tyndall n’était pas joignable mardi, mais il a affirmé dans une précédente interview au Los Angeles Times, qui a révélé l’affaire, qu’il n’avait commis aucun acte abusif et que toutes ses actes lors d’examens pelviens étaient médicalement justifiés.

D’après des étudiantes et des assistantes médicales, il aurait pénétré le vagin de dizaines de patientes avec ses doigts, parfois une main entière, sans raison médicale valable. Il faisait s’étendre nues ses patientes, pratique inhabituelle aux États-Unis où elles portent en général une tunique en papier, faisant des commentaires lubriques sur leur tonicité vaginale, leurs seins, leur peau, les interrogeant puis commentant leur vie sexuelle.

Certaines l’accusent d’avoir attrapé leur seins de manière impropre pour un examen médical. Il est aussi accusé de commentaires racistes et homophobes.

Le scandale rappelle celui de Larry Nassar, l’ex-médecin sportif de l’université d’État du Michigan (MSU) condamné à 175 ans de prison maximum pour avoir agressé sexuellement plus de 300 anciennes jeunes sportives, dont des championnes olympiques de gymnastique.