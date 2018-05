Accord insatisfaisant avec la Chine

La Chine et les États-Unis ont conclu un accord qui vise à réduire le déficit entre les deux pays de 375 milliards de dollars à 175 milliards.

Cette réduction est spectaculaire, mais encore très insatisfaisante pour les Américains. Elle demeure théorique et surtout, en fin d’analyse, elle risque d’avantager la Chine. Malgré tout, cette entente pourrait entraîner un effet domino. C’est que beaucoup de pays avec lesquels la Chine commerce ont des déficits similaires, sinon pires, à commencer par le Canada.

1. Que contient le nouvel accord entre la Chine et les États-Unis ?

Rien de bien concret n’a filtré de l’accord commercial conclu entre Pékin et Washington. Le problème de la propriété intellectuelle semble ignoré. Les Chinois ont simplement promis d’acheter davantage de produits américains. L’administration Trump donne surtout l’impression d’être pressée de parader devant les électeurs américains en prévision des élections de mi-mandat.

2. Pourquoi cet accord est-il à l’avantage de la Chine ?

Pour plusieurs raisons. D’abord, il consacre la normalité d’un déficit monstrueux. De quoi financer complètement le budget militaire officiel de la Chine. Ensuite, la Chine disposera d’une surcapacité de production de 200 milliards $, si l’accord est complètement respecté (ce dont on peut douter). Certes, cette surcapacité fera mal à l’économie chinoise. Mais cette surcapacité va aussi augmenter le dumping des produits chinois sur les marchés d’autres pays. Enfin, l’accord ne règle pas le problème fondamental du contrôle grandissant du Parti communiste chinois dans l’économie internationale.

3. Pourquoi la Chine parvient-elle à générer de tels surplus commerciaux ?

Le Parti communiste chinois contrôle tous les leviers économiques de la Chine. Il a planifié de manière intelligente le développement du pays depuis quarante ans. Il a compté à la fois sur la naïveté et la cupidité des entreprises étrangères. La puissance de la Chine est maintenant plus considérable que celle des États-Unis dans tous les domaines, sauf le militaire. Mais d’ici quelques années, la puissance militaire chinoise aura rejoint celle des États-Unis, qui ouvre déjà à la Chine les marchés de plusieurs pays qui recherchent sa protection.

4. Que devrait faire le Canada ?

Le déficit commercial du Canada avec la Chine est proportionnellement bien plus important que celui des États-Unis. Ce déficit est de 48 milliards $ annuellement. Si, à l’exemple des États-Unis, le Canada entreprenait des négociations commerciales sur la réduction de son déficit avec la Chine, il pourrait exiger une réduction de 26 milliards $ par an, pour faire aussi bien que Trump. Mais le Canada devrait bien prendre garde de ne pas renforcer son rôle de pourvoyeur de ressources naturelles pour la Chine, au détriment de son environnement et de ses autres secteurs économiques. Cela étant dit, il est douteux que Justin Trudeau possède les compétences, les connaissances et le courage requis pour entreprendre avec succès de telles négociations.