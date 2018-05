Affaire Rozon : les Courageuses portent bien leur nom

Quelle bonne et belle nouvelle !

La Cour supérieure vient tout juste d’autoriser le recours collectif intenté par un groupe de victimes alléguées de Gilbert Rozon, l’ex-empereur déchu de Juste pour rire. Pour les détails, lire l’article du Journal.

Ces femmes sont regroupées sous le titre bien nommé «Les Courageuses».

Elles accusent Rozon d’être un «prédateur sexuel». Leur recours collectif visera à le poursuivre au civil pour 10 millions de dollars tout en réclamant des dommages pour chacune des victimes alléguées.

Leur groupe est bien nommé parce qu'il en faut du courage pour dénoncer les abus de pouvoir que sont le harcèlement et les agressions sexuelles. Il en faut lorsque ces hommes, en plus, sont puissants et peuvent faire ou défaire des carrières.

Car pour les Weinstein, Cloutier, Cosby et autres de ce monde, même le sexe est une histoire de pouvoir avant tout. L’amour et le désir n’ont rien à voir ici. C’est une question de domination. Point.

C’est pourquoi le juge Donald Bisson de la Cour supérieure du Québec rend la seule décision possible dans de telles circonstances. Pour la suite des procédures, on en jugera à ses résultats.

Dans la foulée des mouvements #agressionsnondénoncées et #moiaussi, nous assistons en effet à la genèse d’un changement de culture qui s'annonce profond. De plus en plus de femmes parlent de ce qu’elles ont subi et les hommes sont de plus en plus nombreux à les écouter et à les croire, enfin.

Mais attention. Il reste encore des dinosaures. Et ils sont encore nombreux. Trop nombreux.

Prenez la plaidoirie présentée à la Cour par l'avocat de Gilbert Rozon au nom, bien entendu, de son client. Une plaidoirie franchement rétrograde, choquante et insultante pour les femmes. Toutes les femmes.

Rappelons qu’il avait argué que «charmer» en usant de son pouvoir n’est pas une faute. Comme si une agression alléguée et le «charme» n’étaient pas antinomiques par définition.

Sortis d'une machine à reculer dans le temps, ces arguments comprenaient aussi celui-ci: «Parfois, c’est la perception de la femme qu’elle devait accepter, tout se passe entre les deux oreilles de la supposée victime, ce n’est pas la faute de M. Rozon. (...) La sexualité n’est pas en noir et blanc, elle est teintée de gris.»

La mâchoire nous en tombe littéralement.

Cette déclaration navrante ignore totalement la notion même de consentement et minimise l’intelligence des femmes réduites ainsi à de pauvres petites choses incapables de «percevoir» correctement ce qui leur arrive à elles.

Heureusement, le juge Bisson a redonné ses lettres de noblesse à la vérité : «Ces arguments ne correspondent pas aux allégations factuelles de la [victime], qui n’a pas été «charmée par son patron», au contraire. Le cas de la membre [de l’action collective] ne correspond aucunement à la banalisation grossière et déformée que présente M. Rozon.»

«Banalisation grossière et déformée», voilà qui résume le tout.

Mieux encore, comme le rapporte aussi Le Devoir, «cette démarche constitue un cas unique au Québec. C’est la première fois qu’un groupe de femmes s’unit pour viser une seule et même personne. D’ailleurs le juge Bisson le souligne dans son verdict. «La particularité du présent dossier est que la demande ne vise pas une institution au sein de laquelle travaillait l’agresseur, mais bien uniquement l’agresseur allégué seul»», écrit le juge.



Radio-Canada rapporte également les «principales questions de faits ou de droit qui seront traitées collectivement :

1. Le défendeur Rozon a-t-il systématiquement commis des agressions sexuelles et/ou du harcèlement sexuel à l'endroit de filles et de femmes?

2. Le défendeur Rozon a-t-il abusé de son pouvoir et de sa position d'influence afin de commettre des agressions sexuelles et/ou du harcèlement sexuel?

3. Est-ce que le défendeur Rozon s'est comporté d'une manière abusive similaire à l'endroit des filles et des femmes?

4. Quels sont les types de dommages, préjudices et séquelles communs aux victimes d'agressions sexuelles et/ou de harcèlement sexuel?

5. Est-ce que le fait d'être victime d'agressions sexuelles et/ou de harcèlement sexuel occasionne des dommages en soi?

6. Quels sont les facteurs communs aux membres du groupe relativement à l'impossibilité en fait d'agir?

7. Le défendeur Rozon a-t-il intentionnellement porté atteinte au droit à la sûreté, l'intégrité et à la dignité des membres du groupe?

8. Le défendeur Rozon doit-il payer des dommages punitifs?

9. Quel est le montant de dommages punitifs auquel Rozon devrait être condamné, collectivement, le tout afin de punir et dissuader son comportement?»

Bref, c’est ce qu’on appelle un précédent majeur. Mesdames les Courageuses, merci à vous toutes et à celles qui se joindront peut-être aussi à vous plus tard.