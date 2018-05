VALCOURT, Louise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 mai 2018, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Louise Valcourt, fille de feu monsieur Paul-Henri Valcourt et de feu dame Marie-Claire Émond. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. :418-683-8666 (www.cancer.ca).