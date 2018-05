HAMEL, France



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 mai 2018, à l'âge de 57 ans, est décédée dame France Hamel, épouse de monsieur Marc Bergeron, fille de monsieur Guy Hamel et de dame Mariette Gingras. Elle demeurait à Québec.le jeudi 24 mai 2018 de 11h30 à 13h30. Outre ses parents Guy et Mariette ainsi que son époux Marc, elle laisse dans le deuil ses enfants : Maxime (Gabrielle), Yannick et Samuel; sa petite-fille Éva; sa sœur Lise (Carole); son frère Pierre; sa belle-mère Micheline (feu Georges-Henri); sa belle-sœur Michèle (Jean) ainsi que de nombreux autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, tout particulièrement l'équipe d'Hémato-Oncologie, qui ont prodigué à France, depuis un an, des soins de grande qualité avec chaleur et compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Greffe de Moëlle Osseuse de l'Est du Québec, 21-2450, av. Mont-Thabor, Québec QC G1J 5B6 Tél. :1-877-520-3466 (Site Internet : www.fondation-moelle-osseuse.org).