1. J’ai une note à envoyer par écrit demandant qu’on me joigne par courriel, nous confie L. Sévigny. Dois-je utiliser à ou au pour introduire mon adresse de courrier électronique ? L’utilisation de la préposition à et l’emploi de l’article contracté au sont corrects, mais le recours au à me semble préférable. Vous hésitez quand même entre l’un et l’autre ? Pourquoi ne pas écrire « vous pouvez me joindre à l’adresse courriel abcd@dcba.dabc » ? Si... c’est bien votre adresse.

2. Prière de ne pas bloquer la fenêtre ou prière de ne pas obstruer la fenêtre ? « Quelle est la bonne formule à utiliser pour inciter les gens à ne pas s’asseoir devant une fenêtre, par exemple ? », demande M. Drapeau, une lectrice qui privilégie, dans ce cas, l’emploi du verbe obstruer. Bien sûr, bloquer s’emploie souvent dans le sens d’immobiliser. Mais aussi dans le sens d’obstruer. Et obstruer signifie boucher, encombrer et... bloquer. Un petit penchant pour le verbe obstruer ? Peut-être bien.