Cinq scènes importantes dans le film des Golden Knights

C’est en novembre 2016 que Gary Bettman annonçait, à Las Vegas, que la nouvelle formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) allait se nommer les Golden Knights. Si le commissaire espérait le succès, il n’aurait pu imaginer le scénario qu’écrit actuellement l’équipe. Et comme dans tous les bons films, il y a aussi eu quelques tempêtes à traverser en début de saison.

-Bye Vadim Shipachyov!

D’abord rétrogradé au terme du camp d’entraînement, le Russe Vadim Shipachyov a participé à seulement trois matchs avec les Golden Knights au mois d’octobre. N’étant pas enchanté de devoir aller dans la Ligue américaine afin de peaufiner son jeu, Shypachyov a été suspendu par l’organisation, puis a annoncé sa retraite de la LNH afin de retrouver la Ligue continentale de hockey (KHL). En gérant ce dossier de cette manière, les Golden Knights ont démontré à tous les joueurs qu’aucun membre n’était plus important que le club.

-La valse des gardiens

Avec des blessures subies tour à tour par Marc-André Fleury, Malcom Subban et Oscar Dansk, les Golden Knights doivent confier le filet au jeune Québécois Maxime Lagacé dès la fin du mois d’octobre. La formation de Las Vegas aurait pu s’écraser à ce moment. Or, Lagacé a signé ses six premières victoires dans la LNH entre le 4 novembre et le 9 décembre.

-Huit victoires consécutives

Bénéficiant du récent retour au jeu de Fleury, les Golden Knights prennent leur envol en signant huit victoires consécutives entre le 14 décembre et le 2 janvier. Au terme de cette séquence, l’équipe figure au premier rang de l’Association de l’Ouest avec une fiche de 27-9-2.

-William Karlsson joue les héros

L’attaquant William Karlsson inscrit le premier tour du chapeau de l’histoire des Golden Knights dans une victoire de 6-3 contre les Maple Leafs de Toronto, le 31 décembre au T-Mobile Arena. Il a répété cet exploit le 18 mars dernier, encore une fois à domicile, dans un gain de 4-0 face aux Flames de Calgary. Dans le second cas, il a inscrit ses trois buts en 8 min 23 s, lors de la deuxième période. Karlsson a terminé au premier rang des buteurs des Golden Knights avec une impressionnante récolte de 43 filets lors de la saison inaugurale de l’équipe.

-Qualifiés pour les séries

En battant l’Avalanche du Colorado par le pointage de 4-1, le 27 mars, les Golden Knights ont assuré officiellement leur qualification pour les séries éliminatoires. Si l’équipe a maintenant sa place en finale de la Coupe Stanley, il faut aussi rappeler que les Golden Knights ont écrit un nouveau chapitre dans le livre des records. En éliminant les Kings de Los Angeles en quatre matchs au premier tour, ils sont devenus le premier club d’expansion à réaliser un balayage parmi les différents sports professionnels en Amérique du Nord.