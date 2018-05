Consumer Reports force Elon Musk à revoir la Tesla Model 3

Dans sa plus récente évaluation de la Tesla Model 3, Consumer Reports se dit incapable de recommander le véhicule aux consommateurs.

Malgré une excellente autonomie électrique et un comportement routier agile, Consumer Reports estime que la Model 3 éprouve de sérieux problèmes, notamment en matière de freinage.

Dans leur analyse, les évaluateurs assurent qu’il leur a fallu 152 pieds (46,3 mètres) pour passer de 60 miles à l’heure à un arrêt complet. «C’est bien pire que toutes les autres voitures contemporaines que nous avons testé et même 7 pieds de plus que la distance de freinage d’un Ford F-150», explique-t-on dans l’analyse.

Perplexes quant à ces résultats, les évaluateurs ont même emprunté une autre Model 3 pour confirmer leurs résultats et ils assurent avoir obtenu des résultats à peu près identiques.

L’analyse de Consumer Reports fait aussi état d’un confort déficient et de bruits de vent dérangeants à bord de la berline américaine.

Mis au courant de ces résultats, le PDG de Tesla, Elon Musk, semble avoir pris la critique au sérieux. Sur Twitter, il a indiqué que le freinage déficient pourrait être réglé avec une simple mise à jour.

«Tesla n’arrêtera pas jusqu’à ce que la Model 3 ait un meilleur freinage que n’importe quelle voiture comparable», a-t-il enchaîné.

