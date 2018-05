Mélanie Pilon a fait une entrée remarquée à Lietteville dans le rôle de l’IPL Caron dans la série Unité 9 (qu’elle a quitté depuis).

Sa coiffure mohawk tressée donnait le ton de son personnage. « C’est vrai que j’ai un look sévère, alors je décroche souvent des rôles de badass ! », précise-t-elle. Dans la vie, Mélanie n’est pas une bad girl, plutôt une femme au style assumé qui signe ses looks d’une paire de bottes.

Comme le montrent ces photos, les bottillons sont les chaussures de prédilection de la comédienne. « J’ai un look féminin androgyne. J’ai plusieurs pièces à l’allure plus masculine, des vestes, des manteaux et mes nombreuses bottes, que j’adoucis en les agençant à des vêtements de couleur pâle ou des robes délicates ou quelques imprimés sympathiques. Peu importe la saison, mes bottes me suivent, même l’été avec des shorts ! », précise-t-elle.

Le magasinage n’est pas son activité préférée. À la fin des tournages, elle achète souvent des morceaux qu’elle a portés, car elle sait qu’ils lui vont bien.

Lorsqu’elle fait les boutiques, il lui arrive de faire une fixation sur un article. « Quand ça m’arrive, je l’achète dans toutes les couleurs. Je fais ça avec mes jeans, mes shorts et mes t-shirts », révèle Mélanie.

À l’agenda de Mélanie

Elle a écrit, réalisé et coproduit son premier court-métrage,­­­ Assises.

Elle offre des ateliers de coaching PNL, www.ateliersmelaniepilon.com.

Elle sera de la prochaine saison du téléroman O’ cet automne à TVA.

Elle sera de la distribution de Cyrano de Bergerac au Théâtre du Vieux-Terrebonne cet automne.

Elle est ambassadrice de Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal www.gfgsmtl.qc.ca

Photo Chantal Poirier

Chemise REITMANS

Jean GARAGE

Baskets MICHAEL KORS chez BROWNS

Photo Chantal Poirier

Chandail ARITZIA

Pantalon TWIK chez SIMONS

Bottillons PALLADIUM

Bracelet SOUK @ SAT

Photo Chantal Poirier

Jean GARAGE

Bottes DONALD PLINER

Photo Chantal Poirier

Boucles d’oreilles LE CHÂTEAU

Manteau ZARA

Robe ZARA

Bottes ALDO

Photo Chantal Poirier

Robe LE CHÂTEAU

Bottes ALDO

4 questions mode à Mélanie

Vous avez une belle collection de bijoux originaux.

Parlez-m’en un peu.

C’est souvent mon chum, Vincent Leclerc, qui m’offre mes bijoux. Je dirais même que c’est Monsieur Accessoires. Il réussit toujours à dénicher une création spéciale. Chaque année, on va au Souk @ SAT. C’est un événement merveilleux pour découvrir des créateurs et des pièces que l’on ne retrouve pas ailleurs et qui sont faites ici. Je trouve que c’est important d’encourager les artisans locaux.

Racontez-moi votre expérience de magasinage au Vietnam ?

On m’avait dit que le Vietnam était l’endroit idéal pour se faire faire des vêtements. Ce que l’on ne m’avait pas dit, c’est que le gros défi est de trouver le bon couturier. Ma première expérience n’a pas été concluante. Je voulais une robe rouge toute simple. Après trois essayages, elle ne faisait toujours pas. On m’a alors recommandé un autre tailleur et là, ce fut un plaisir. J’ai manqué de temps, alors je suis revenue avec un seul gilet, qui a fait parfaitement du premier coup. En lisant mon Lonely Planet, j’ai lu que le deuxième couturier était le meilleur du village... et ils ont raison.

Achetez-vous beaucoup de vêtements ?

Non, mais j’en accumule beaucoup, car je garde mes choses très longtemps. Je fais le ménage de ma garde-robe deux fois par an et c’est alors que je redécouvre des pièces que j’avais oubliées. Le reste du temps, tout est un peu pêle-mêle. Je ne fais pas très attention à mes vêtements. Lorsque j’en ai assez de certains morceaux je les donne à Grands Frères Grandes Sœurs. Je suis ambassadrice pour cet organisme et je sens que j’ai un impact local sur nos jeunes en les aidant.

Vous dites ne jamais porter de talons hauts ?

Jamais, c’est un peu fort, mais c’est très très rare. Les quelques fois où j’en ai porté (c’était surtout pour fouler un tapis rouge), eh bien, dès que c’était terminé, je courais à ma voiture pour changer mes chaussures. L’idée n’est pas d’être confortable, mais juste bien. Les talons hauts, ce n’est pas moi. J’ai une approche décontractée, car j’aime avoir du plaisir !

Ses bonnes adresses

► Souk @ SAT

www.souk.sat.qc.ca

► Cordonnier Tony Pappas

www.boutique.tonypappas.ca

► Zara

www.zara.com

► Garage

www.garageclothing.com