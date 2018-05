Depardieu de corps, Barbara de cœur

Sur scène, c’était bien lui : Gérard Depardieu, l’indomptable icône du cinéma français. De corps, c’était lui. Mais le cœur et l’esprit de l’homme qui s’est présenté devant nous, mardi soir, au Grand Théâtre, était sous l’emprise de la grande Barbara.

Pour ceux qui l’ignoraient, oui, il chante Depardieu. Et depuis un an, ce sont les chansons de sa grande amie Barbara, avec qui il avait partagé la scène dans le spectacle Lily Passion, en 1986, qu’il trimballe.

Premier constat, Depardieu n’est pas vraiment un chanteur au sens le plus pur du terme. On constate vite les limites de ses cordes vocales. Tenir la note en hauteur, on oublie ça.

Mais quel interprète ! Théâtral, vulnérable comme on ne pouvait s’imaginer le Depardieu qui a prêté ses traits à Cyrano et Obélix, il nous a fait passer par toute la gamme des émotions.

Barbara est morte depuis plus de vingt ans, mais on pouvait mardi sentir sa présence, tant Depardieu était possédé par ses mots, qu’il prenait la peine de bien décortiquer, syllabe par syllabe. Y ajoutant parfois des silences question d’amplifier l’instant.

C’était comme si Barbara nous parlait à travers lui.

Murmures et indignation

Accompagné au piano par Gérard Daguerre, longtemps complice musical de Barbara, Depardieu a mis le public dans sa poche dès les premières minutes grâce à des interprétations à fleur de peau, presque murmurées, de Ô mes théâtres et À mourir pour mourir.

Plus loin, pendant Drouot, il est sorti de la chanson pour exprimer son indignation. Comment avait-on pu vendre aux enchères les objets de son amie, deux ans après son décès ? En pesant chaque mot, il nous a fait ressentir sa douleur.

Dans Le soleil noir et Perlimpinpin, il était enflammé, combatif. Là, c’était carrément l’acteur qui prenait le pas sur l’interprète. Grandiloquent, il a haussé le ton avec autorité. La foule a adoré.

« De grandes émotions »

Quelques fois, il est sorti de son personnage pour saluer les Québécois, leur souhaiter avec humour du courage en vue du G7. Pour les remercier aussi d’avoir partagé ce moment avec lui.

« Vous avez un grand théâtre car vous avez de grandes émotions », a-t-il lancé.

Pour les spectateurs québécois, la pièce de résistance était évidemment L’aigle noir, popularisée chez nous par Marie Carmen. Elle était bien. Mais au jeu des comparaisons, on a davantage vibré pour Ma plus belle histoire d’amour et pour la déchirante Dis, quand reviendras-tu ?

Quand le rideau est tombé, on avait l’impression, grâce à Depardieu, de connaître beaucoup mieux Barbara.