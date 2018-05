« On vit un rêve ! Je suis dans la mécanique et j’annonce souvent de mauvaises nouvelles, comme “il faut changer les freins”. Là, je vends du bonheur ! Vous ne pouvez pas savoir l’effet que ça me fait », lance Charles Simard, cofondateur de Cookie Bluff et propriétaire de l’atelier mécanique Performance M.S, à Québec.