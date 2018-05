La Voix revient l’an prochain

Après avoir laissé planer le mystère quant à son retour, lors de la grande finale qui a été diffusée le 6 mai dernier, TVA confirme que La Voix reprendra du service sur ses ondes, l’hiver prochain.

En effet, le réseau a conclu une entente avec la société de production néerlandaise Talpa, à qui l’on doit le format de The Voice, qui permettra au public de renouer avec le populaire concours pour une septième saison, dans sa version québécoise.

Intérêt

« C’est toujours avec un grand intérêt que nous regardons chacune des adaptations de The Voice, en particulier la version québécoise qui obtient, depuis des années, des parts de marché incroyablement élevées, a indiqué Annelies Noest, directrice des formats et des ventes internationales de Talpa, par voie de communiqué. Nous sommes heureux de renouveler notre collaboration avec TVA et de poursuivre cette aventure musicale formidable avec le Québec. »

Pour le moment, TVA ne peut confirmer le retour de l’animateur Charles Lafortune à la barre de l’émission, puisqu’aucune entente n’a encore été conclue entre les deux parties.

La Voix, produite par Productions Déferlantes, a rassemblé en moyenne plus de 2 millions de téléspectateurs, chaque dimanche, lors de la sixième saison.

Cette saison, Yama Laurent (équipe Garou) a été couronnée lors de la finale.