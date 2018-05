Le PQ veut qu’un immigrant sur quatre s’installe en région

MONTRÉAL – S’il forme le prochain gouvernement, le Parti québécois ferait en sorte qu’un candidat à l’immigration sur quatre s’installe en région.

Pour ce faire, le parti de Jean-François Lisée promet de donner plus de points, dans la grille de sélection, aux candidats qui s’engagent à s’installer en région.

«C’est une aberration de voir que dans la grille de sélection actuelle, un immigrant qui indique vouloir travailler en région reçoit à peine deux points de plus qu’un immigrant qui indique vouloir travailler à Montréal», a expliqué Sylvain Gaudreault, porte-parole du PQ pour le développement des régions, par communiqué, mardi.

Le PQ critique également le fait que 90 % des nouveaux arrivants décident de s’installer dans la région de Montréal, alors que la pénurie de main-d’œuvre et le déclin démographique touchent toutes les régions.

Le Parti Québécois souhaite également étendre au Bas-Saint-Laurent, à la Gaspésie et à la Côte-Nord le programme «Un emploi en sol québécois», qui incite les immigrants installés dans la métropole à combler des emplois vacants en région.

Combien d’immigrants accueillir ?

Par ailleurs, le PQ ne se gêne pas de critiquer les cibles d’immigration que visent le Parti libéral et la Coalition avenir Québec.

«Il en découle que les cibles théoriques fixées par les libéraux (50 000 à 55 000 par an) ou par la CAQ (40 000 par an) sont complètement coupées du réel et n’ont aucun rapport avec une politique d’immigration assurant le succès des nouveaux arrivants, du français et des besoins de main-d’œuvre», explique la formation politique dans son document sur l’immigration.

Elle reste cependant vague sur le nombre d’immigrants qu’un éventuel gouvernement péquiste serait prêt à accueillir.

«Il est plus utile d’admettre que le chiffre idéal est celui du succès de chaque parcours d’immigrant, et non celui d’un seuil arbitraire et trompeur», s’est contenté de dire M. Lisée.