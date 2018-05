Les frères siamois

La CAQ et le PLQ : le plus petit dénominateur de changement possible.

On se demande parfois si la CAQ et le Parti libéral ne sont pas soudés, quelque part, par une passerelle idéologique très fréquentée.

Le fiasco Louis-Hébert

Une partielle est annoncée ? Dans Louis-Hébert, par exemple, la situation fut franchement loufoque. Les médias tomberont à bras raccourcis sur le candidat libéral Éric Tétrault, les frasques passées. Wô minute ! M. Tétrault a beau avoir été candidat au PLQ, il avait aussi été approché par François Legault !

Le candidat de deuxième choix de la CAQ, Normand Sauvageau, devra lui aussi céder sa place, un passé pas très reluisant lui non plus. François Legault pigera dans la filière libérale, à la faveur de Geneviève Guilbault, une ancienne attachée de presse du ministre libéral Jacques Dupuis.

Un banquier « libéral »

Chaque fois pareille semble-t-il. Legault présente sa nouvelle vedette économique, le banquier Éric Girard. Le monsieur admet candidement sa parenté idéologique avec les libéraux. En ça, il rejoint Éric Caire qui faisait l’éloge de Martin Coiteux, lui dont la famille idéologique aurait dû être la CAQ selon le député caquiste...

Histoires de famille

Parlant d’histoires de famille, celle de Marguerite Blais est assez spéciale. Elle qui se trouve sur tous les clichés du lancement de campagne de la candidate libérale. Les tweets d’appuis et les « bonne chance » longs comme le bras, en prime. Un mois plus tard, l’ex-ministre libérale s’annonce pour la défaire dans son comté, au sein de la CAQ !

Et que dire du Dragon Alexandre Taillefer, qui n’aime pas qu’on parle de lui en ces pages. Il a avoué candidement avoir été approché par la CAQ. Mais ça ne compte pas. C’est un queer politique. Il couche avec tout le monde. Bof, c’est son truc. Sauf qu’il joue à l’offensé quand on le lui fait remarquer.

Nous ne sommes plus dans le registre du lèche-vitrine poli. Ces deux partis sont des frères siamois.

La CAQ ou le PLQ, quel changement ?