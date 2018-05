Les passagers coincés à Cuba devraient rentrer d’ici mercredi

Le transporteur Cubana de Aviacion a affirmé, tard lundi soir, que les passagers encore coincés à Cuba depuis l’écrasement aérien de vendredi près de La Havane, devraient rentrer mercredi. Aussi, tous ses vols au départ de Montréal et de Toronto vers Cuba prévus cette semaine sont annulés.

«Cubana a déployé et déploie tous les efforts pour rapatrier tous ses passagers dans les plus brefs délais possible et espère être en mesure de le faire mercredi 23 mai 2018», peut-on lire dans un communiqué.

Des centaines de touristes québécois sont coincés à Cuba, depuis l’écrasement d’un appareil de Cubana de Aviacion, survenu vendredi et qui a fait 111 morts.

Selon le transporteur aérien, tous les passagers seront avisés de l’horaire des vols de rapatriement dès que celui-ci sera connu. Il assure également que ces voyageurs sont et seront pris en charge jusqu’au moment de leur départ de Cuba.

La direction s’est également excusée et a déclaré être consciente des inconvénients qu’entraînent ces annulations, tout en soulignant qu’elle veillera à indemniser les passagers.

La compagnie a également annoncé l’annulation de ses vols prévus cette semaine, au départ de Montréal et de Toronto à destination de Cuba.