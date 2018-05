Les Pros à Cap-Rouge

Le Circuit Canada Pro Tour a dévoilé le 15 mai dernier son calendrier de la saison 2018. À sa troisième année d’opérations, le circuit présidé par Jean Trudeau poursuit sa croissance.

Pas moins de 20 événements sont au programme, dont 12 tournois dans la division internationale, avec un montant de 1 019 millions de dollars qui devraient ainsi être distribués parmi les meilleurs joueurs de l’est du Canada. L’Omnium Bâton Rouge, en collaboration avec la Ville de Québec, monopolisera l’attention du 3 au 5 juillet au club de golf Cap-Rouge, qui sera l’hôte pour la première fois d’un événement international. Pour l’occasion, la bourse a été majorée de 40 000 $ à 70 000 $ et permettra au champion de s’enrichir de 12 500 $.

Mérite sportif au cégep de Lévis-Lauzon

Près de cinquante athlètes ont été honorés lors du 48e Mérite sportif des Faucons du cégep de Lévis-Lauzon le 9 mai dernier. Parmi ceux-ci, Ève Ratycz-Légaré (basketball division 3 et cross-country mixte) et Jimmy Darac (volleyball division 2) ont reçu le titre convoité d’athlète féminine et d’athlète masculin de l’année 2017-2018 (voir la photo). Le Trophée Joé Juneau a été décerné à Joanik Masse (football division 1), alors que Catherine Lemieux (basketball, volleyball) a obtenu le Trophée Laurent Fallon. L’équipe de volleyball masculin division 2 récolte pour sa part le prix d’équipe Performance de l’année, alors que le titre d’Équipe Sport-Études est revenu à l’équipe de basketball féminin D3. Richard Savoie, qui a été à la barre du programme de football des Faucons pendant 12 saisons, a vu son implication et ses efforts récompensés par l’obtention du Méritas Marcel Martin.

Boxeuse infirmière

Les Faucons du cégep de Lévis-Lauzon ont aussi tenu à souligner, lors de leur récent Gala du Mérite sportif, les performances sportives d’Odile Letellier (Lévis) qui pratique la boxe olympique féminine dans la catégorie 60 kg depuis 6 ans. De retour aux études au DEC-BAC en Soins infirmiers en septembre 2016, Odile a notamment remporté, au cours de la dernière année, la médaille d’or au Défi des champions, une médaille de bronze au Championnat canadien, une médaille d’or à la Coupe Impérium ainsi qu’une médaille d’argent au Championnat canadien en mars dernier. Sur la photo, Odile reçoit sa « Mention spéciale » des mains de Bertrand Pelletier, administrateur et entraîneur au Club de boxe olympique de Lévis et employé au cégep de Lévis-Lauzon.

Fondation de Lauberivière

Sébastien Vachon (photo), président de Korem Géospatial, a accepté la présidence d’honneur du 25e tournoi de golf annuel de la Fondation de Lauberivière qui se tiendra le jeudi 7 juin, dès 13 h 30, au club de golf Saint-Michel à Saint-Michel-de-Bellechasse, avec une formule 14 trous, 4 balles, meilleure balle. Le tournoi sera suivi d’un cocktail dînatoire et d’un encan silencieux au profit de la Fondation de Lauberivière. Renseignements : Johanne Berthelot, au 418 692-4248.

60 ans

Denis Trudelle (photo), planificateur financier et propriétaire du cabinet Services financiers Denis Trudelle inc., célèbre aujourd’hui son 60e anniversaire de naissance. Denis aide ses clients à prospérer depuis plus de vingt ans. Je suis persuadé que toute son équipe lui rendra hommage aujourd’hui pour son anniversaire et l’ensemble de sa carrière.

