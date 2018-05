Loin d'être gagné pour le terminal de conteneurs, estime le conseiller Jean Rousseau

Le Port de Québec tente de jouer dans la cour des grands du marché des conteneurs, mais c'est loin d'être gagné, estime le conseiller municipal du secteur.

«Pour les conteneurs, on veut devenir un concurrent parmi d'autres grands joueurs et, à mon avis, il n'y a rien d'assuré de ce côté-là.»

Jean Rousseau, conseiller de Démocratie Québec représentant le secteur de Cap-aux-Diamants où est sis le Port, réagissait mardi au reportage du Journal, qui rapportait qu'un des géants de l'industrie du transport de conteneurs accueillait avec tiédeur au projet Beauport 2020. Hapag-Lloyd craint que l'arrivée d'un nouveau joueur bouleverse l'équilibre du marché et affecte les investissements dans les ports établis comme Montréal et Halifax, qui selon lui desservent bien l'est du Canada.

La réaction d'Hapag-Lloyd démontre selon M. Rousseau que « ce projet-là n'est pas gagné et n'est pas gagnant à l'heure actuelle ».

«Le marché des conteneurs, ce sont des multinationales et on sentait que Contrecoeur était vraiment le port qui était le plus articulé par rapport à ça», affirme-t-il, en référence au futur terminal de conteneurs du Port de Montréal, qui sera situé sur la Rive-Sud du Saint-Laurent.

Selon M. Rousseau, «ça ne semble pas très réaliste» de penser que les porte-conteneurs s'arrêteront pour décharger une partie de leur cargaison à Québec avant de poursuivre leur route vers Montréal.

Il estime que plusieurs questions demeurent sans réponse sur Beauport 2020, au point de vue commercial et environnemental. Il s'inquiète de la circulation de trains et de camions supplémentaires.

«Je crois que ça devrait être un port de niche, un port beaucoup plus ancré dans des activités autres que le transbordement de matières brutes ou de conteneurs. Il faut réenvisager les activités du port en lien avec la mission patrimoniale et touristique de la ville», dit-il, questionnant l'appui sans réserve qu'a donné le maire Régis Labeaume au projet.

« Dès qu'on parle de gros investissements, on est admiratifs, ébahis devant les gros montants, alors qu'on pourrait les investir dans une vision qui est beaucoup plus adaptée au 21e siècle plutôt que du 19e siècle. »