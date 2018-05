Mise à la porte de l’hôpital

Une Gaspésienne dénonce les agissements de son hôpital local qu’elle accuse de négligence envers sa mère de 88 ans, morte trois semaines après avoir été mise à la porte de l’urgence.

Le 4 février 2018, Marguerite Element a été transportée à l’Hôtel-Dieu de Gaspé pour une complication liée à une fracture de la hanche.

Sa fille devait elle-même aller la chercher le lendemain matin vers 10 h afin de la ramener à sa résidence pour aînés située à quelques pas.

À sa grande surprise, sa mère est apparue à la porte de son logement vers 8 h 45, vêtue simplement d’une jaquette en coton, une couverture d’hôpital sur le dos et pieds nus dans des sandales d’intérieur.

En plein hiver, le personnel aurait décidé de ne pas attendre l’heure prévue pour sa sortie. Même si la distance est très courte entre les deux endroits, son habillement n’était pas approprié à cette période de l’année.

Un traumatisme

« Je considère que ma mère a été victime de négligence, d’un manque de respect et bel et bien de maltraitance. Elle était en miettes, elle avait froid et elle avait peur. Il a fallu une trentaine d’heures avant qu’elle ne revienne à elle-même », affirme Pierrette Tapp.

Selon son récit, sa mère aurait alors décidé de cesser de se battre alors qu’aucun signe n’annonçait une fin aussi rapide.

« Neuf jours après, elle a lancé la serviette. Elle a abandonné toute forme de traitement, elle a demandé un protocole de soins de confort et elle s’est laissée mourir dans son lit. »

Marguerite Element est décédée le 25 février dernier, 20 jours après sa sortie précipitée du centre hospitalier. Sa fille ne peut s’empêcher de faire le lien avec l’incident. Elle refuse de parler d’un simple manque de jugement.

Une employée de la résidence a confirmé avoir vu la victime revenir dans un état inacceptable.

« Elle avait très froid. Ça n’avait pas d’allure. Oui, l’hôpital est proche, mais ça arrive fréquemment et on s’est plaint. Elle n’est pas la seule. On se débarrasse des personnes âgées », a mentionné une travailleuse de la santé, qui n’a pas voulu qu’on révèle son identité.

D’après Pierrette Tapp, la directrice générale du CISSS de la Gaspésie lui aurait assuré que « cela n’arriverait plus jamais à l’Hôpital de Gaspé. » Il n’a pas été possible d’obtenir la version de la haute direction.

« Pas de doute »

Même s’il ne s’agit pas d’un dossier « médical », le CISSS a invoqué sa politique de ne pas commenter la situation d’une patiente.

« Toutefois, nous pouvons vous assurer que les retours à domicile se font de façon très sécuritaire », a expliqué Michel Bond, directeur des communications.

Dans le cas présent, il a invité la famille à contacter le commissaire aux plaintes de l’établissement.

Les proches ont également consulté un avocat de Québec afin d’obtenir un avis juridique. Pierrette Tapp a monté un dossier complet afin de protester.

« Il n’y a aucun doute que tout ça a précipité son décès. La maltraitance, ce n’est pas nécessairement une claque », conclut Francine Tapp, une autre fille de la victime.