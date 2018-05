On doit se méfier du pardon

Chère « Femme en peine » dont je viens de lire la lettre. Comme j’aimerais te prendre dans mes bras pour effacer ta souffrance suite à la découverte des aventures extraconjugales de ton mari. Il y a six ans, ma fille découvrait que son père me trompait avec des femmes, des hommes et d’autres couples. Après 35 ans de mariage, quel tsunami ce fut pour mes enfants et moi ! Mais que ce soit après deux ou 35 ans, quelle est la différence quand la souffrance te frappe de plein fouet ?

Comme le tien, mon mari était tombé dans la porno et il n’était plus capable de s’arrêter, même s’il affirmait qu’il n’avait jamais cessé de m’aimer. Je n’hésite pas à affirmer que ces hommes sont des menteurs, des manipulateurs, des égoïstes, des égocentristes, des lâches, et j’en passe.

Contrairement au tien, le mien a tout nié quand je l’ai confronté. Mais je lui ai quand même indiqué la porte. Tout ce que veulent ces hommes, c’est le meilleur des deux mondes. Le sexe d’un bord et la famille de l’autre. Je regrette, mais la réalité, ça ne marche pas comme ça. Il faut être capable de faire un choix.

Le jour même de son départ, il a amorcé une consultation avec un psychologue-sexologue qu’il a vu pendant un an, et depuis, il est en thérapie de groupe. Il a été diagnostiqué comme étant « obsédé sexuel dépendant à vie ». Suite à une consultation, le médecin a décelé chez lui un trop haut taux de testostérone pour lequel il prend un médicament visant à ramener sa libido à la normale. Nous avons vécu séparés un an et demi avant de refaire vie commune, mais je ne suis pas certaine d’avoir bien fait, puisque je ne parviens pas à lui pardonner. Mes enfants, quoiqu’adultes au moment des faits, en sont tous restés marqués. Aujourd’hui, ils vivent une relation amour-haine avec leur père.

À cause de cette épreuve, mon mari a accepté de s’ouvrir et de m’avouer qu’il avait été abusé sexuellement par plusieurs personnes dans son enfance. Mais pour moi et les enfants, ce n’est pas une excuse valable pour effacer l’humiliation qu’il nous a imposée. L’infidélité d’un conjoint ça brûle tout le monde au fer rouge. Mon mari considère que pour lui, cet événement est du passé et qu’on devrait tous réagir comme lui. Mais comment faire confiance de nouveau ?

Naïve

Je constate que votre mari a entrepris une démarche de réparation, mais pas vous. Même s’il fait son possible pour s’amender et gérer son problème au mieux, vous me semblez ne rien faire pour comprendre, apprendre à vivre et progresser, à la suite de ce malheureux passage de votre vie. Je trouve d’ailleurs bizarre que vos enfants aient vécu, et vivent encore cela au même niveau que vous, la principale intéressée. Il s’agit de leur père, pas de leur mari. Sans vouloir vous accabler, ne seriez-vous pas du genre à radoter ad nauseam les erreurs de parcours sans donner aucune chance au coureur qui veut sincèrement se racheter ? Dans un tel cas, ça vous donne quoi d’avoir repris la vie commune ?