[PHOTOS] Des trésors du passé dénichés à L’Ancienne-Lorette

L'un des plus grands chantiers archéologiques au Québec est lancé à L'Ancienne-Lorette et permettra de replonger dans l'histoire de ce site vieux de plus de 400 ans.

Pendant huit semaines, une équipe d'archéologues fouillera les alentours du presbytère de L'Ancienne-Lorette pour y découvrir des trésors du passé.

«C'est un site exceptionnel», s'enthousiasme Stéphane Noël, responsable du chantier et président de GAIA coopérative de travail en archéologie. «On peut raconter l'histoire à travers les couches archéologiques.»

Les fouilles vont permettre de retracer le mode de vie des Amérindiens qui ont fait de ce lieu leur village, mais aussi des Jésuites de la mission Notre-Dame-de-Lorette, de 1673 à 1697, et de la trentaine de curés de la paroisse qui s’y sont succédés. On y construira ensuite un centre communautaire.

Photo Simon Clark

Portrait inédit

«Ces données, au bout du compte, vont permettre d’offrir un portrait inédit de la vie des curés en milieu rural aux 18e et 19e siècle», a affirmé M. Noël.

Les habitudes des premiers habitants des lieux seront aussi scrutées à la loupe.

«On va documenter le mode de construction des maisons longues amérindiennes, leur organisation spatiale», a illustré M. Noël. Les pratiques alimentaires, les habitudes de chasse, d'élevage, d'agriculture, de cueillette seront aussi analysées. On en apprendra d'avantage sur la fabrication d'objets d'apparat, l'utilisation d'outils, d'ustensiles, etc.

Photo Simon Clark

Déjà, les responsables du chantiers montraient fièrement mardi des trouvailles faites sur les lieux : une pipe faite de pierre, une perle de verre, une anse de marmite, des épingles, une boucle de soulier et une pièce de monnaie datant du 17e siècle.

«J'ai été estomaqué d'apprendre que c'est l'une des plus grosses fouilles archéologiques qui va être faite au Québec. Ça va nous permettre d'aller fouiller dans notre histoire. Notre présent va rencontrer notre passé», s'est réjoui le maire de L'Ancienne-Lorette, Émile Loranger.

Remis aux Hurons-Wendats

Plusieurs artefacts seront remis à la nation huronne-wendat à la fin du chantier, a-t-il indiqué, au grand bonheur du grand chef, Konrad Sioui. Car les Wendats sont les premiers à avoir occupé ce territoire. «Ça va nous faire comprendre d'où on vient», a souligné le chef.

«Quand on était jeunes, on devait étudier l’histoire du Canada et c’était pas trop joli. On revenait chez nous et on disait à nos parents : “Vous ne nous aviez pas dit ça qu’on était si méchants, si sauvages”. Et ils nous disaient : “Les sœurs vous enseignent leur côté de l’histoire. Mais à un moment donné, vous allez être capables d’écrire votre côté de l’histoire”. C’est ce qu’on est en train de faire ensemble.»

Photo Simon Clark

Des fouilles intenses

Deux mois de chantier

700 mètres carrés de terrain explorés

Un archéologue en chef

4 assistant archéologues

16 fouilleurs

