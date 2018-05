Sept excellentes performances d’Antti Niemi devant le filet du Canadien

Évidemment, ce n’est pas le fait de réembaucher d’Antti Niemi qui changera la destinée du Canadien de Montréal en vue de la prochaine saison. Quoi qu’il en soit, un bon gardien auxiliaire demeurera toujours important pour une équipe.

Dans le cas de Niemi, il n’a participé qu’à 19 matchs dans l’uniforme du Tricolore, mais il a déjà livré quelques performances étincelantes.

- 22 novembre 2017

Niemi n’a peut-être pas savouré la victoire ce soir-là, au Bridgestone Arena, à Nashville. Seul Filip Forsberg, à deux reprises, avait toutefois réussi à le déjouer lors des 65 minutes de jeu, à chaque fois en supériorité numérique. Le Canadien avait finalement perdu 3-2 au terme des tirs de barrage. Kyle Turris avait joué les héros face à Niemi en fusillade, tandis que Paul Byron, Jonathan Drouin et Max Pacioretty avaient chacun raté leur chance contre Pekka Rinne.

- 3 février 2018

Dans une victoire de 5-2 du Canadien contre les Ducks d’Anaheim au Centre Bell, Niemi a repoussé 43 des 45 rondelles dirigées vers lui. Le vétéran des Ducks Ryan Miller avait connu une sortie beaucoup difficile, étant retiré de la rencontre après avoir accordé trois buts en seulement 10 min 13 s.

- 22 février 2018

Étrange duel de gardiens entre Niemi et un dénommé Alexandar Georgiev. Grâce aux 31 arrêts de Niemi, le Canadien l’avait emporté 3-1, au Centre Bell, face aux Rangers de New York. À son premier match en carrière dans la Ligue nationale Georgiev avait pour sa part bloqué 38 des 40 tirs auxquels il a fait face. Le Québécois Phillip Danault avait scellé l’issue du match avec un but dans un filet désert.

- 28 février 2018

Victoire de 3-1 du Tricolore, au Centre Bell, contre les Islanders de New York. Après avoir cédé devant Mathew Barzal en début de rencontre, Niemi a éteint complètement l’attaque de l’adversaire. Il a terminé le match avec 27 arrêts.

- 3 mars 2018

Sommet en carrière de 48 arrêts pour Niemi. Contrairement à la plupart de ses coéquipiers, il aurait mérité un meilleur sort contre les Bruins de Boston, au TD Garden. Niemi et le Canadien s’étaient inclinés 2-1 en prolongation à la suite d’un but de Brad Marchand.

- 13 mars 2018

Dans un gain de 4-2 face aux Stars de Dallas au Centre Bell, Niemi a réalisé 36 arrêts. L’attaquant Tyler Seguin et le défenseur John Klingberg avaient chacun testé le gardien sept fois dans cette partie, sans succès.

- 23 mars 2018

Niemi a signé son seul et unique jeu blanc dans l’uniforme du Canadien, à Buffalo. Auteur de 35 arrêts, il avait frustré les Sabres à plusieurs reprises. Malgré le pointage final de 3-0, il faut préciser que la troupe de Claude Julien avait marqué deux fois dans un filet désert.