Trois hommes blessés à l’arme blanche

MONTRÉAL – Trois hommes d’une vingtaine d’années ont été blessés lors d’une agression armée lundi soir, à Montréal-Ouest.

Vers 23 h, une altercation a éclaté entre deux groupes d’individus à l’angle de l’avenue Westminster et de la rue Northview. Ils auraient ensuite sorti des armes blanches avant de s’infliger mutuellement des blessures.

Âgés d’une vingtaine d’années, ils ont tous été localisés par la police et seront rencontrés par les enquêteurs. Trois d’entre eux ont été transportés à l’hôpital pour soigner des lacérations et des blessures mineures. On ne craint pas pour leur vie.

La raison de l’altercation reste à déterminer, mais il pourrait s’agir d’une histoire de stupéfiant qui aurait dégénéré, a indiqué Raphaël Bergeron, porte-parole de la police de Montréal.