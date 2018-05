Une prof dit à une élève «va te suicider»

Une enseignante de l’école secondaire de Neufchâtel a reconnu avoir tenu des propos inadéquats à une élève de 17 ans au sujet du suicide.

Le 18 avril dernier, pendant un cours en après-midi, la professeure de cinquième secondaire aurait lancé à une jeune fille : « Au pire, va te suicider ». Après un temps de réflexion, elle aurait précisé sa pensée en disant « que c’était au sens figuré ».

« Je suis restée bête. Je capotais. C’est quoi, le sens figuré ? On ne peut pas dire ça à quelqu’un. Quelques personnes autour ont réagi en entendant ça. Moi, je n’y pense pas, mais j’imagine quelqu’un qui aurait de gros problèmes dans sa vie et ça me dépasse », a expliqué Catherine* (nom fictif) au Journal.

Témoins

Au moins deux autres élèves ont confirmé avoir entendu la même chose. « Ce n’est pas juste de le dire, c’est l’impact que ça aurait pu avoir », a souligné un témoin. Dès le lendemain, un membre de la famille de l’élève a déposé une plainte à la Commission scolaire de la Capitale.

« Je ne peux concevoir qu’une personne puisse avoir ce genre de propos, encore moins un professeur qui est en position d’autorité et qui devrait être un exemple pour les étudiants. De plus, le professeur ne connaît pas l’état mental de chaque étudiant et ce manque de jugement démontre clairement son inaptitude à exercer ces fonctions », peut-on lire dans la plainte qui exigeait la suspension immédiate de l’employée.

« Je ne pense pas que c’est ce qu’elle souhaitait, mais il reste que ce n’est pas banal à mes yeux », a ajouté l’élève.

Pour respecter la confidentialité, la commission scolaire n’a pas voulu commenter ce cas précis. « S’il s’avère qu’un intervenant fait preuve d’un manquement, il s’expose à différentes mesures comme un avertissement écrit, une réprimande écrite, voire une suspension sans traitement », a d’abord mentionné la porte-parole Marie-Élaine Dion.

Des excuses

Quelques jours plus tard, la Commission scolaire de la Capitale a clarifié sa position par écrit. « Je me permets également de préciser que l’employée a reconnu qu’elle avait tenu des propos inadéquats », a poursuivi Mme Dion.

Le 7 mai, une rencontre a eu lieu entre l’élève, sa mère, l’enseignante et la directrice de l’école. « Elle s’est excusée en pleurant », a affirmé Catherine. La direction, qui n’a pas voulu faire de compte-rendu de cette rencontre, refuse également de dire si l’enseignante a fait l’objet d’une sanction.

À environ un mois d’obtenir son diplôme, la finissante n’a pas l’intention d’aller plus loin dans ses démarches.