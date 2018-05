Voici une rivière émeraude à ajouter tout de suite à votre liste de lieux à voir en Gaspésie

Avis à tous les chanceux et chanceuses qui prévoient faire le tour de la Gaspésie cet été.

Au cas où vous ne le saviez pas déjà, il existe, dans les environs de Percé, une magnifique rivière couleur émeraude dans laquelle on peut se baigner au pied d’une cascade.

Et ce n’est pas sorcier de la trouver, même si elle est beaucoup moins célèbre que le rocher Percé!

La rivière du Portage, que l’on surnomme la rivière aux émeraudes à cause de sa couleur, se trouve entre Coin-du-Banc et L’Anse-à-Beaufils, le long du sentier des Rivières.

Ce sentier fait 27 km au total, mais on peut se contenter de se rendre à la chute pour se rafraîchir, faire un pique-nique ou simplement prendre de belles photos. Il faudra marcher environ 6,5 km pour y arriver.

Si on décide de poursuivre sa route par la suite, on longera le ruisseau Blanc, la rivière Murphy et on se retrouvera près du havre de pêche de L’Anse-à-Beaufils.

Le sentier des Rivières n’est pas le seul à Percé; même si on parle toujours du village pour son rocher et ses fous de Bassan (sur l’île Bonaventure), on y trouve aussi plus de 70 km de sentiers pédestres.

