Voiture incendiée de Mohamed Labidi: cet homme était-il un complice?

Au cours des deux prochaines semaines, un jury composé de neuf hommes et trois femmes devra déterminer si oui ou non Mathieu Bilodeau avait un complice le 6 août 2017 lorsque la voiture de l’ancien président du Centre culturel islamique de Québec a pris feu.

L’homme au banc des accusés s’appelle Marc Gagnon et il est âgé de 45 ans.

Le ministère public lui reproche d’avoir «intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, causé par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, soit une Toyota Corolla appartenant à Mohamed Labidi».

En tout, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me René Verret, entend appeler à la barre sept témoins, dont Mathieu Bilodeau qui a été trouvé coupable et condamné en lien avec cette affaire.

«En poursuite, nous entendons vous prouver que l’accusé a participé à ce crime en aidant et en encourageant Mathieu Bilodeau a commettre le crime», a souligné Me Verret aux membres du jury.

Le premier témoin a prendre la parole a été Mohamed Labidi qui, le soir des événements, venait de rentrer chez lui lorsque sa conjointe la réveillée.

«J’étais très fatigué et je me suis couché. Ma conjointe est allée boire de l’eau et lorsqu’elle m’a réveillé, elle était affolée. La voiture dans le stationnement était en feu et comme la haie de cèdres commençait à brûler, je suis allé chercher des seaux d’eau pour l’éteindre», a raconté l’homme qui, durant la manœuvre, s’est blessé au dos.

La conjointe de M. Labidi, Habiba Ben Mansour a également souligné au juge François Huot que, ce soir-là, ils avaient été «chanceux dans leur malchance».

«Si je ne m’étais pas réveillée, c’est certain que la maison aurait pu y passer», a-t-elle mentionné.

La dame qui a hébergé le coaccusé de Gagnon a également témoigné et selon ce qu’elle a mentionné, Marc Gagnon était «ami avec Mathieu Bilodeau». L’avocat de la défense, Me Julien Grégoire a également fait précisé à la dame que Bilodeau avait déjà tenu des propos racistes envers, notamment, les musulmans.