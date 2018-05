LECLERC ALLAIRE, Adélia



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 mai 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Adélia Leclerc, épouse de feu monsieur Wilbrod Allaire. Elle était la fille de feu dame Célestine Gauthier et de feu Adélard Leclerc. Elle demeurait à Saint-Cyrille de Lessard, comté de L'Islet. Elle était la mère de feu Richard Allaire (Céline Landry). Elle laisse dans le deuil sa petite-fille Kathy Allaire (Denis Prévost); ses arrière-petits-enfants: Daniel et Annie Lamarre; sa sœur Yvonne et sa belle-sœur Gertrude Castonguay. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée, ainsi que tous les membres de la famille Allaire. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage (département des soins palliatifs) de l'hôpital de Montmagny ainsi que Dre Marie-Christine Guimond pour leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " à l'ombre du clocher ". La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire