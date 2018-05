10 choses à savoir avant d'opter pour les extensions capillaires

Comme beaucoup de filles, j'ai toujours rêvé d'avoir une épaisse et longue chevelure à la Raiponce. J'ai essayé plusieurs techniques pour aider la pousse de mes cheveux, mais sans succès.

Pour remédier à la situation, je me suis tournée vers Valérie Chazot, technicienne en pose d'extensions capillaires, afin de tester les fameuses rallonges de cheveux.

J'en ai donc profité pour obtenir ses 10 conseils à connaître avant d'adopter les extensions capillaires.

Comme la saison des mariages et des bals de finissants arrive à grand pas, voilà une belle occasion pour tenter l'expérience à votre tour!

Avant-Apres Extensions

1. L'experte propose trois différentes techniques de pose d'extensions : fusion chaude à la kératine, fusion froide à micro-anneaux et bandes autocollantes.

La fusion chaude est une pose avec de la kératine fondue sur chaque mèche pour attacher l'extensions. La durée est de 4 à 5 mois selon la vitesse de pousse de vos cheveux. L'avantage est qu'il s'agit d'une technique très résistante. Le seul inconvénient est que les mèches ne sont pas réutilisables par la suite.

La fusion froide consiste en un petit anneau fermé par-dessus l'extension pour la maintenir en place. L'avantage de cette méthode est qu'il est possible de reposer les mêmes extensions plusieurs fois. Elles tiennent jusqu'à trois mois avant de devoir les remonter. Par contre, cette technique est déconseillée pour celles qui ont un cheveu trop fin ou lisse. Il est toutefois possible de doubler les anneaux pour solidifier le tout.

Les extensions à bandes autocollantes sont posées sur une ligne de cheveux grâce à un ruban adhésif double face. Cette méthode de pose est rapide, dure de 6 à 7 semaines et permet de reposer les mêmes extensions de 3 à 4 fois.

Dans les trois cas, elle travaille avec des cheveux européens, 100% humains certifiés Remi.

2. Il n'y a pas de méthode meilleure que l'autre, c'est une question de préférence personnelle, selon ses habitudes, son budget, etc. En ce qui me concerne, j'ai choisi la technique par micro-anneaux.

3. La durée de la pose varie selon le nombre de mèches dont vous avez besoin. Prévoyez toutefois au moins trois heures pour votre rendez-vous en salon.

4. La pose par micro-anneaux est peu douloureuse. Évidemment, ça tire un peu la première journée, donc pour celles qui ont le cuir chevelu plus sensible, il est conseillé de dormir sur le ventre lors des premiers jours suivants la pose. Vous pouvez également prendre un comprimé Advil au moment de vous coucher. Après deux ou trois jours, vous ne sentirez plus aucune tension.

5. Une des principales craintes avec la pose des extensions capillaires est que cela paraisse! Évidemment on souhaite que les rallonges se marient à nos cheveux naturels.

Valérie m'a tout de suis rassurée en me proposant de mixer deux teintes de bruns afin d'obtenir un meilleur résultat.

Si vous êtes du genre à vous attacher les cheveux, la technicienne est en mesure de déplacer les micro-anneaux en fonction de vos habitudes de coiffure pour qu'ils ne soient pas visibles.

Comme m'a dit Valérie : « Je ne laisserais pas une cliente sortir de mon salon en ayant l'air de Britney Spears. Jamais de la vie! »

6. Plusieurs se demandent également si ces techniques abîment les cheveux. En fait, il n'en tient qu'à vous! Si l'entretien recommandé est bien respecté, vos extensions vont durer plus longtemps et vos propres cheveux vont même en bénéficier.

Brosse démêlante

Le brossage est essentiel! Si vous ne brossez pas régulièrement vos extensions, elles risquent de s'emmêler et s'abîmer. Il est donc conseillé d'utiliser une brosse démêlante, conçue pour ne pas se bloquer dans les noeuds et les micro-anneaux, en plus d'éviter que vos cheveux se cassent.

Shampoing hydratant sans sulfate

Les rallonges capillaires doivent être lavées seulement avec des produits sans sulfate, silicone et parabène. Également, il est conseillé d'utiliser un shampoing hydratant pour garder vos extensions en bonne santé.

Il est important de rincer abondamment ses cheveux après chaque lavage. Un mauvais rinçage peut occasionner de l'inconfort et/ou des picotements dans le fond de la tête, causés par les résidus de shampoing.

Revitalisant et masque hydratant

N'appliquez pas de soins traitants, de revitalisant ou d'huile sur les points de fixation, car cela pourrait faire glisser les anneaux ou bien désagréger la kératine.

Il est recommandé de faire un masque hydratant une fois par semaine comme traitement. Celui-ci ne doit pas être appliqué à la racine des cheveux ni sur ou près des liens d'attachespour les mêmes raisons.

Séchoir et fer chauffant

Pour le séchage de cheveux, une distance de 15 cm est conseillée afin d'éviter une chaleur intense sur les cheveux. Évitez aussi toutes sources de grande chaleur sur les embouts de kératine et bandes adhésives.

Protecteur thermal

La température des fers chauffants ne devrait pas excéder 380°F. Il est important d'utiliser un protecteur thermal à chaque utilisation de la chaleur (séchoir, fer plat, fer è friser, etc.).

7. Pour dormir, il est préférable d'attacher les cheveux au niveau de la nuque, en faisant une tresse ou une queue de cheval basse afin d'éviter les frottements et prévenir les noeuds.

8. Il est déconseillé de teindre les extensions. Bien qu'il s'agisse de cheveux humains, ils ne sont plus reliés à la racine, donc les colorer provoquera leur déshydratation.

9. Évitez d'enlever les extensions capillaires vous-même afin de ne pas endommager vos propres cheveux. Il est préférable de prendre rendez-vous avec un professionnel.

10. Les tarifs varient selon le nombre de paquets de mèches dont vous avez besoin. Attendez-vous à débourser pour les extensions et la pose entre 200 et 900 $. Il est possible d'en discuter préalablement avec un ou une expert(e) en salon pour évaluer la quantité idéale pour vous.

Bref, soyez prêt à changer vos habitudes! Les coiffer demande un peu plus de temps qu'avant.

L'entretien nest pas à négliger. C'est un investissement, alors il faut être prêt à y mettre beaucoup d'amour avec des produits de qualité pour garder ses rallonges et ses propres cheveux en bon état.

Voilà, vous êtes maintenant prêtes à rocker votre nouvelle crinière de déesse!