ST-LOUIS, Marie Ange



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 16 mai 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marie Ange St-Louis, épouse de feu monsieur Fernand Gagnon, fille de feu madame Arilda St-Louis et de feu monsieur Welly St-Louis. Elle demeurait autrefois à Montmagny.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 14h30.Elle est allée rejoindre son époux qu'elle aimait tant, ses sept soeurs, ses quatre frères, ses belles-soeurs et beaux-frères. Elle laisse dans le deuil son fils Yves (Guylaine Demers), son beau-frère Lévi (feu Jeannine Morissette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Merci au personnel du CHSLD du Boisé pour leur dévouement, leur amour et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Noël du Bonheur inc " Établissement 55 ", 1411, boul. Père-Lelièvre, Québec, QC G1M 1N7, Tél. : 418-687-6635, Site internet : www.noeldubonheur.com/