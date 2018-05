GENDRON, Père Hervé

Rédemptoriste



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 17 mai 2018, est décédé à l'âge de 88 ans, le père Hervé Gendron. Né le 1er novembre 1929, à Saint-Élie d'Orford, Québec, il était le fils de feu monsieur Joseph Gendron et de feu dame Maria Verpaelst. Le père Hervé a fait sa profession religieuse le 15 août 1951, à Sherbrooke. Après ses études en théologie chez les rédemptoristes américains, à Mount St. Alphonsus, Esopus, N.Y., il a été ordonné prêtre le 23 juin 1957, au monastère des Rédemptoristes à Aylmer (Québec). En 1960, il obtenait une licence en philosophie à l'Université d'Ottawa. Affectations : de 1958 à 1968, il a été professeur de philosophie au scolasticat rédemptoriste d'Aylmer et au séminaire de Saint-Augustin-de-Desmaures. De 1967 à 1997, il a assumé subséquemment les responsabilités de directeur de la Revue 'The Annals of Ste-Anne', directeur général du Séminaire Saint-Augustin de Desmaures, économe du Gouvernement Général rédemptoriste à Rome et vice-recteur du Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il a aussi été supérieur de communauté à Moncton, Sainte-Anne au Manitoba et Sainte-Anne-de-Beaupré. De 1975 à 1981, il a été curé à Sainte-Anne, Manitoba et, de 1997 à 2001, il a œuvré comme curé à la paroisse Saint-David de Sully. Par la suite, il a assuré divers services pastoraux à Desbiens, Saint-Augustin de Desmaures et Sainte-Anne-de-Beaupré. Après une vie bien remplie, père Hervé nous a quittés et s'en est allé vivre l'expérience de l'intimité d'une rencontre personnelle avec Dieu. En plus de ses confrères rédemptoristes, le père Hervé Gendron laisse dans le deuil sa sœur Denyse (Elphège Vachon), son frère Charles (Claudette Trépanier), sa belle-sœur Liliane (feu Adolphe Gendron) maintenant épouse de Jacques Allard, sa belle-sœur Gemma (feu Jean-Paul Gendron). Le Père Hervé laisse aussi dans le deuil, des neveux et nièces ainsi que des cousins et cousines.: parenté et amis pourront arriver au Monastère à partir de midi, ce jour-là. La veille, soit le jeudi, 24 mai, de 16h00 à 21h00, les Rédemptoristes accueilleront aussi, pour un temps de prière, la parenté et les amis du père Hervé.Le corps du père Hervé Gendron reposera au cimetière de Sainte-Anne-de- Beaupré. La direction des funérailles a été confiée aux