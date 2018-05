GAGNON, Jean-Claude



À l'Hôpital Saint-Sacrement le 19 mai 2018, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Gagnon, époux de feu dame Louiselle Denis, fils de feu monsieur Jean-Noël Gagnon et de feu dame Marie-Anne Robitaille. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 24 mai de 19 h à 21 h 30 etde 9 h 30 à 10 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn et Christian; son frère Rodrigue et sa sœur Noëlline (Marcel Genest); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Denis: Jocelyne, Marguerite (Gaétan Plamondon), feu Jean-Paul et Réginald (Marjolaine Bhérer); son filleul Pierre-Luc Genest; sa filleule Mélanie Plamondon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage en soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.