BRADET, Brigitte



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 20 mai 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Brigitte Bradet, épouse de monsieur René Laroche. Elle était la fille de Simone Fortin et de feu Stanislas Bradet. Elle demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil, outre son époux René et sa mère Simone, sa fille Karine (Mathieu Guay); son fils Frédéric (Amélie Dumas); ses petits-enfants adorés: Elisabeth, Philippe, Marguerite ainsi que Delphine et Clémentine; ses frères et sœurs : Monique (feu Jacques St-Pierre), Magella, Isabelle (Marcel Gaudreault), Sylvain, Stéphane (Nathalie Lajoie et Karianne); sa filleule Nancy; sa tante Lorette; ses beaux-parents : madame Desneiges Fortin et feu monsieur Louis-Marie Laroche; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche: Jacques (Carole Lefebvre), Pierre (Nancy Plourde), Céline (feu Michel Lapointe et feu Claude Thibault), Alain (Diane Hervieux ), Ginette (Claude Mainguy), Louis (Diane Bourdages); sa filleule Nadia; plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que ses amies. Sincères remerciements au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funérairede 19h à 21h30 et vendredi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 rue St-Louis à Lévis, Qc G6V 4G9. www.mspdulittoral.com.