BÉLANGER, Joseph



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Joseph Bélanger, époux de de Mme Roberte Bossé. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :le vendredi 25 mai, jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation de l'urne au cimetière de Montmagny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jacynthe (Jacques Paquet), Gilles (Nathalie Ringuet), François (Elizabeth Guimond), Mario (Marie-Claude Marceau); ses petits-enfants : Antoine, Laurence, Charles, Alexandre, Marianne, Thomas, Nathan, Gabrielle et Justin; ses sœurs et son frère: André, Sr Marie-Ange, p.s.s.f., Jeannette (Jacques Desruisseaux), Jeanne (Jean-Pierre Deslauriers); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Bossé : Hermyle (feu Gisèle Mercier), Raymond (feu Lise Gosselin), Gemma (Jean-Guy Paré), André (feu Pierrette Dubé, Marie Maddix), Alain (Marthe Pelletier), Aline (Claude Therrien), Claire (René Caron), Alice, Rosario (Francine Lévesque); il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.