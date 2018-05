Football américain: respectez l’hymne ou restez dans les vestiaires, décide la NFL

LOS ANGELES | La Ligue nationale de football américain (NFL) a réagi mercredi au mouvement de boycott de l’hymne américain qui a empoisonné sa saison 2017 en obligeant les joueurs à rester debout pendant l’hymne, tout en permettant aux protestataires de rester dans les vestiaires.

« Tous les joueurs et membres de l’encadrement doivent rester debout et montrer du respect à l’égard du drapeau et de l’hymne » américains, a décidé la NFL à l’issue de la réunion de printemps des propriétaires d’équipes à Atlanta (Géorgie).

« Une équipe sera pénalisée si un membre de son personnel présent sur le terrain ne reste pas debout et ne respecte pas le drapeau et l’hymne », a ajouté la NFL, sans préciser ce qui sera considéré comme un manque de respect.

Il reviendra « à chaque équipe de sanctionner les joueurs » qui ne respectent le nouveau règlement en la matière, a ajouté la NFL.

Ces mesures, adoptées par les propriétaires d’équipes, sont destinés à empêcher la crise de l’automne dernier de se répéter, quand des centaines de joueurs, pour protester contre les tensions raciales aux États-Unis et les violences policières contre la communauté noire, posaient un genou à terre, tête baissée, restaient assis ou levaient le poing pendant « The Star-Spangled Banner ».

Lancé en 2016 par Colin Kaepernick, ancien quarterback de San Francisco, le mouvement avait provoqué la colère de Donald Trump.

Le président américain avait estimé qu’il s’agissait d’un comportement anti-patriotique et avait insulté les joueurs qui participaient au mouvement, les qualifiant de « fils de pute ».

Le milliardaire républicain avait également recommandé aux propriétaires d’équipes de les licencier, sans être entendus sur ce dernier point.

La NFL assure avoir pris en compte la position des joueurs qui ont participé à ce mouvement.

Contre-attaque des joueurs?

« Le protocole des matches sera révisé et l’obligation pour tous les joueurs d’être sur le terrain pour l’hymne sera retirée. Ceux qui choisissent de ne pas rester debout pendant l’hymne, pourront rester dans les vestiaires ou dans un autre endroit hors du terrain jusqu’à ce l’hymne soit joué », a indiqué la NFL.

Le grand patron de la NFL, Roger Goodell, a tenu à défendre les protestataires: « C’est malheureux que ce mouvement de protestation sur le terrain a créé la fausse perception parmi beaucoup de gens que des milliers de joueurs NFL n’étaient pas patriotes », a-t-il regretté.

Le propriétaire des Pittsburgh Steelers, Art Rooney III, a expliqué que ces mesures avaient été prises « en prenant en compte les différents points de vue, y compris celui des partisans »: « C’est une tentative de respecter le point de vue de tout le monde, le mieux possible », a-t-il insisté.

Sans surprise, l’association des joueurs de NFL (NFLPA) a fait part de son mécontentement, regrettant de ne pas avoir été consultée et que le nouveau texte est en contradiction avec les discussions menées précédemment avec les dirigeants de la NFL.

Elle a aussitôt prévenu qu’elle allait « étudier cette nouvelle politique et s’attaquer à toute disposition qui serait en contradiction avec la convention collective ».

La polémique n’est pas prête de s’éteindre: l’instigateur du mouvement de boycott, Colin Kaepernick, est sans équipe depuis 2016 et a lancé une procédure en justice contre la NFL où il accuse les propriétaires d’équipes de s’être entendu entre eux pour ne pas le recruter, afin de le sanctionner.

Son ancien coéquipier Eric Reid, très impliqué dans le mouvement et lui-aussi sans équipe, a attaqué début mai à son tour la NFL en justice.