LAFOND, Monique Verret



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 3 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Monique Verret, épouse de feu monsieur Fernand Lafond, fille de feu dame Florida Bureau et de feu monsieur François-Xavier Verret. Elle demeurait à Stoneham-et-Tewkesburry.Repose en paix auprès de ton époux, Fernand Lafond.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 25 mai 2018, de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 26 mai 2018, de 8h30 à 10h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Sylvie Simard) et Manon (Louis Pierre); ses petits-enfants Guillaume (Katheryne Boutin-Héon) et Cynthia. Elle était la sœur de: Mariette (feu Roland Martineau), feu Adrienne (feu Jean-Daniel Audet), Robert (feu Gisèle Rousseau) et feu Émile (Thérèse Murphy), ainsi que la belle-sœur de : feu Roland (Hélène Payne), Gaston (Michelle Fortin), feu Jean-Paul (feu Marcelle Richard)(Madeleine Demeule), Claudette (Michel Gagnon), Lucille (Yvon Bureau) et Guy Lafond (Lisette Perron) et son filleul Jacques Lafond. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.