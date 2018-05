Capitales: Serena assomme les Boulders dans le 2e match

Les cinq points produits de Jordan Serena ont permis aux Capitales de Québec de diviser les honneurs du programme double les opposant aux Boulders de Rockland dans un gain de 10-4, mercredi après-midi, au Palisades Credit Union Park. La journée avait débuté par une défaite de 3-2, portée à la fiche de Karl Gélinas.

Serena, employé comme receveur durant le deuxième duel, a donné le ton avec un long circuit de trois points, son premier de la campagne, dès la manche initiale. Les Capitales avaient déjà pris l’avance 1-0 avant cette claque. Ils en ont ajouté dans les trois manches suivantes, dont trois points en quatrième grâce à un double de James McOwen

«Ça me satisfait, a dit d’entrée de jeu le gérant Patrick Scalabrini au bout du fil alors qu’il assistait à des lancers de pratique de Brett Lee après ce programme chargé. Je trouvais qu’on ne s’était pas bien élancé depuis quelques matchs.

«Le circuit de Serena leur a scié les jambes et on a ajouté des points ensuite pour enlever de la pression à notre partant [Mark Vasquez, utilisé pendant quatre manches]. On a perdu le premier match avec notre as [lanceur] et ça aurait été facile de perdre le deuxième avec un gars moins d’expérience, mais les gars ont répondu.»

Depuis l’ouverture de la saison de jeudi dernier, Serena, un choix de 35e ronde des Angels de Los Angeles, rend de fiers services à la troupe québécoise un peu partout sur le losange. Sa prestation de mercredi avec son élan bonifiera assurément la confiance de l’état-major à son égard, lui dont la moyenne au bâton s’élève maintenant à ,368.

«Je suis heureux de ce qu’il est capable de nous donner, surtout qu’il joue bien défensivement partout. Il nous sauve pas mal à la position de receveur en attendant le retour de [Maxx] Tissenbaum en nous offrant des matchs de qualité. C’est la révélation défensivement jusqu’ici et il est capable de nous en donner offensivement», a souligné l’instructeur-chef des Capitales.

Fontaine sur la butte

En avance 10-1 après quatre actes, Québec a envoyé Marc-Antoine Bérubé et le joueur d’inter Lachlan Fontaine au monticule pour épargner quelques bras dans l’enclos. Fontaine, qui comptait 8,2 manches à son actif en 2016, s’est offert trois retraits sur des prises tout en concédant trois coups sûrs.

«Je l’ai mis comme frappeur désigné avec en tête de le faire lancer. Dans un programme double, on veut pas que tout le monde lance, sans quoi tu t’en viens à courir après ta queue [...] Fontaine, on le considère pas comme un joueur de position, il lance fort et il est allé chercher de gros retraits sur trois prises», a expliqué Scalabrini.

«Une première impression positive» de la part de Gaylor

Passeport américain en poche, le voltigeur Stephen Gaylor a réussi sa rentrée dans l’uniforme des Capitales, mercredi, cognant trois coups sûrs pour s’emparer du haut de l’alignement offensif.

Deuxième à s’élancer dans le match inaugural, l’athlète de 26 ans a suffisamment impressionné avec un simple pour se retrouver comme premier frappeur durant l’écrasante victoire, position que l’ancien membre des filiales des Braves d’Atlanta conservera jusqu’à nouvel ordre, selon Patrick Scalabrini.

«C’est un professionnel et je l’aime. Ce sera notre premier frappeur jusqu’à preuve du contraire. Il sait ce qu’il fait, il a beaucoup de vitesse et on a aimé ses présences. En plus, il a eu un but volé. Une première impression très positive. Il est allé chez lui quelques semaines après avoir été libéré, et dès le moment qu’on s’est entendu verbalement, il me disait qu’il avait hâte d’arriver», a mentionné le gérant, qui a aussi encensé le travail de la recrue Brad Antchak, «une machine à embarquer sur les buts» en plus de sa moyenne au bâton de ,444.

En vitesse

Le premier match a eu lieu en matinée puisqu’il s’agissait d’une journée thématique consacrée aux écoliers du comté de Rockland, dans l’État de New York... Capitales et Boulders remettent ça jeudi soir à 18h30, et c’est Arik Sikula qui aura le mandat de guider les siens vers une cinquième victoire... L’organisation des Capitales tiendra sa collecte de sang annuelle au centre commercial Fleur de Lys jeudi, entre 10 h et 20 h 30.