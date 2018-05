BLOUIN, Liliane Marcoux



À la Résidence Denis Marcotte, le 18 mai 2018, est décédée à l'âge de 97 ans et 10 mois, Mme Liliane Marcoux épouse de feu M. Léonidas Blouin, domiciliée à Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marielle épouse de feu Raymond Huppé, Yvon époux de Jeanne Mance Vallières, Ginette épouse de Denis Goulet, Gilles, Diane épouse de Denis Talbot, Jean-Yves époux de Ninon Pressé, Lucie épouse de Marquis Bizier, Mario époux de Laurence Thomas et Marcel époux de Lison Roy. Elle laisse également dans le deuil ses 25 petits- enfants, ses 38 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière petit-fils. De la famille Marcoux, elle était la soeur de feu Lucien époux de Georgette Thivierge, Gérard époux de Liette Dodier, feu Henri, Maurice époux de Laurette Bergeron, feu Ronald époux de Ghislaine Lessard, Réal, feu Fernand époux de Rose Paquet, feu Raoul époux de Jacqueline Daigle, feu Donat Fecteau époux de feu Jeanne-d'Arc Leclerc, feu Annette Fecteau épouse de feu Aimé Cliche, feu Jean-Paul Fecteau époux de feu Rita Turgeon. De la famille Blouin, elle était également la belle-soeur de: feu Wilfrid époux en premières noces de feu Émérentienne Roy et en deuxièmes noces de feu Lucie Bizier, feu Ovila époux de feu Annette Bergeron, feu Annette épouse de feu Benoit Létourneau, feu Albert époux de feu Blanche Latcox, feu Aurélien époux de feu Lucie Fournier, Blanche épouse de feu Arsène Vachon et de feu Paul Jacques, feu Rose épouse de feu Gérard Gilbert, Simone épouse de Denis Lessard, Émérentienne épouse de feu Romuald Paquet, feu Robert époux de feu Gracia Laflamme et conjoint de Jacqueline Langlois, Jeanne épouse de Hervé Jacques. La famille recevra les condoléances le jeudi 24 mai de 19h à 22h ainsi que vendredi à compter de 9h auLa famille désire remercier le personnel de la Résidence Denis Marcotte pour les bons soins prodigués à leur mère. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation de la Résidence Denis Marcotte (56, 9e rue Sud, Thetford Mines, G6G 5H6). La famille a confié la direction des funérailles à la