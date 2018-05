GOULET, Réjean



À Québec, le 15 mai 2018, à l'âge de 54 ans et 8 mois, est décédé monsieur Réjean Goulet, fils de madame Fernande Bégin et de feu monsieur Eugène Goulet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 18h30.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa mère, madame Fernande Bégin, sa fille Gabrielle et la mère de celle-ci, Luce Savard. Il était le frère de : Gilles (Nicole Fauteux), Guy (Sylvie Gagnon), Lise (Benoit Cimon) et Hélène (Hubert Gagnon). Il laisse également dans le deuil de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.