GIGUÈRE, Dominique



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 18 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Dominique Giguère, époux de Mme Lorraine Marceau. Il demeurait à Scott. La famille vous accueillera:pour les condoléances, jeudi le 24 mai 2018 de 19h à 21h et vendredi le 25 mai 2018 de 12h à 13h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Lorraine Marceau; ses fils: Damien (Annie Lagrange) et Éric; ses petits-enfants: Mégan et Jonathan Giguère; ses frères et sœurs: Marielle (feu Rolland Jacques), feu Gilberte (feu Martin Maheu), Géraldine (feu Rolland Jacques), Éva (Normand Maheu), Ezéchiel (Louise Landry), Gertrude (Jean-Louis Guillemette), feu Jean-Marie (Madeleine Bisson), Marie-Paule (Fabien Létourneau), Francine (Philippe Labbé) et Victorin (Marie Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gisèle (feu Irené Fecteau), Marcel (feu Jeannine Pigeon, Anna Champoux), Jeannine (Roger Beaudoin) et Louiselle (Raymond Carrier). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie particulièrement, l'équipe des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Scott : www.upnb.org/st-maxime-scott.htm ou au Groupe d'Accompagnement Jonathan: www.groupejonathan.ca