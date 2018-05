L’Université Laval décernera huit doctorats honorifiques à des personnalités d’exception à l’occasion des cérémonies de collation des grades 2018, qui se tiendront les 9, 10, 16 et 17 juin à l’Université Laval.

Les récipiendaires sont : Paule Beaugrand-Champagne, présidente du Conseil de presse du Québec, doctorat honoris causa en communication ; Brigitte Coutu et Ricardo Larrivée, présidents et chefs de la direction de Ricardo Média inc., en nutrition ; Koen De Winter, designer, en design de produits ; Robert Samuel Langer, professeur au Massachusetts Institute of Technology, en pharmacie ; Peter Libby, cardiologue au Brigham and Women’s Hospital et professeur en médecine à la Harvard Medical School, en médecine ; Pauline Marois, politicienne et ex-première ministre du Québec, en service social, et Claude Panaccio, professeur émérite au Département de philosophie de l’UQAM, en philosophie.

Challenge FXB

William et Marcel Bérubé (photo), de Groupe Perspective, ont accepté la coprésidence d’honneur du 3e Challenge François-Xavier Beaulieu (FXB), ce tournoi de hockey participatif au profit de la Fondation FXB, qui se tiendra les 31 mai, 1er et 2 juin au complexe sportif Trane de Boischatel. 26 équipes seront de la partie alors que le côté festif ne sera pas oublié avec plusieurs activités dans le stationnement de l’aréna ou sous le chapiteau (souper gastronomique). Tous les profits seront remis à la Fondation FXB, qui offre annuellement à la Fondation des Lions du Canada la somme représentant le coût de production d’un chien d’assistance à une personne épileptique admissible.

Le CP a du cœur

Dans le contexte du programme Le CP a du cœur, programme d’investissement dans les collectivités du Canadien Pacifique, lancé en juin 2014, qui a permis depuis d’amasser plus de 8 millions de dollars qui ont servi à sauver des vies et à améliorer la santé cardiaque d’hommes, de femmes et d’enfants partout en Amérique du Nord, Kavis Reed, directeur général des Alouettes de Montréal (LCF), a choisi de faire son don de 1 000 $ à la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Sur la photo, Kavis Reed et Josée Giguère, directrice générale de la Fondation IUCPQ.

Ambassadrice du réseau C Hôtels

L’animatrice radio-télé Ève-Marie Lortie est devenue récemment la nouvelle ambassadrice de marque des établissements du réseau C Hôtels et du Noah Spa. Le réseau C Hôtels compte à ce jour cinq établissements en activité : La cache à Maxime, de Scott ; La cache du Domaine, de Thetford ; La cache du Golf de Beauceville ; La cache du Lac Champlain, de Venise-en-Québec, et C Hôtels Le Navigateur, de Rimouski. Quant au Noah Spa, centre de soins de santé unique en son genre au Canada, trois établissements sont en activité à Scott (Beauce), Thetford et Venise-en-Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Véronique Gaudreault, vice-présidente aux opérations C Hôtels ; Jean Grégoire, président C Hôtels ; Ève-Marie Lortie, ambassadrice, et Alexandre Labbé Doyon, vice-président aux opérations Noah Spa.

Anniversaires